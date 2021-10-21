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В рубине нашли признаки жизни возрастом 2,5 миллиарда лет

21.10.2021 / 15:50
Фото: EurekAlert
Фото: EurekAlert

При изучении одного из самых старых драгоценных камней ученые обнаружили остатки углерода, которые 2,5 миллиарда лет назад, когда в атмосфере планеты было мало кислорода, и жизнь существовала только в виде микроорганизмов, были чем-то живым.

Фото: Science Advances
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Исследования прошли в Гренландии - там находятся самые старые месторождения рубинов в мире. Во время них команда ученых нашла образец камня, который содержит графит - минерал, состоящий из чистого углерода. Анализ этого вещества показал, что в нем есть остатки древней жизни, пишет EurekAlert.

По словам профессора Криса Якимчука из университета Ватерлоо, присутствие графита дает исследователям подсказки насчет того, как рубины образовались в месторождениях. Обычно это невозможно определить, исходя только из цвета и химического состава камня.

Исследователи проанализировали изотопный состав атомов углерода графита. Оказалось, что 98 процентов всех атомов углерода имеют атомную массу 12, и всего несколько атомов тяжелее. Поэтому ученые пришли к выводу, что более легкие атомы раньше были жизнью, микроорганизмами, скорее всего, цианобактериями. Дело в том, что живое вещество состоит в основном из более легких атомов углерода, потому что им требуется меньше энергии для включения в клетки.

Кроме того, ученые считают, что графит был необходим для того, чтобы этот рубин смог сформироваться. Графит изменил химический состав окружающих пород, чтобы создать благоприятные условия для роста рубина. В других случаях образование такого камня в этом месте было бы невозможно.

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Фото: pixabay.com
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