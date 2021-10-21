Постановление губернатора Самарской области от 21 октября 2021 года № 256 "О режиме нерабочих дней на территории Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Установить на территории Самарской области период нерабочих дней с 25 по 29 октября 2021 года с сохранением за работниками заработной платы в дополнение к периоду нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года, установленному в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.".

2. Приостановить с 25 октября по 7 ноября 2021 года деятельность находящихся на территории Самарской области организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей.

3. Определить, что на территории Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года продолжают функционировать следующие организации:

1) непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса, а также организации, образующие с перечисленными организациями единую производственно-сбытовую цепочку;

2) организации, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания (только в режиме доставки и навынос);

3) медицинские и аптечные организации;

4) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, рекомендуемый перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р;

5) организации, выполняющие неотложные работы (оказывающие неотложные услуги) в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

6) организации, осуществляющие неотложные ремонтные, строительные и погрузочно-разгрузочные работы;

7) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций;

8) адвокаты, а также лица, обеспечивающие их деятельность;

9) нотариусы, совершающие неотложные нотариальные действия, а также лица, обеспечивающие их деятельность;

10) столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

11) органы записи актов гражданского состояния, осуществляющие предоставление государственных услуг в части государственной регистрации рождения и смерти, государственной регистрации актов гражданского состояния по ранее поданным заявлениям и в случаях возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения;

12) многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (по предварительной записи);

13) государственные, а также муниципальные учреждения и предприятия (по решению органов, в ведении которых они находятся);

14) научные и образовательные организации;

15) организации, оказывающие услуги по временному размещению граждан (гостиничные услуги);

16) системообразующие организации, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Самарской области от 31.07.2020 № 392-р, организации, расположенные и действующие в Самарской области, признанные системообразующими организациями российской экономики в соответствии с пунктом 3.2 протокола заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 10.04.2020 № 7кв, а также организации, образующие с перечисленными организациями единую производственно-сбытовую цепочку;

17) организации, участвующие в реализации проведения Всероссийской переписи населения (в части организации Всероссийской переписи населения);

18) организации, осуществляющие свою деятельность исключительно в дистанционном режиме;

19) организации, относящиеся к средствам массовой информации, а также участвующие в выпуске средств массовой информации;

20) организации инфраструктуры поддержки предпринимательства, учрежденные органами государственной власти Самарской области;

21) организации, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования (в том числе легковым такси).

4. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в пункте 3 настоящего постановления, перевести в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционный режим работы.

5. Установить, что в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года совершеннолетние граждане допускаются к посещению торговых центров, рынков, а также торговых комплексов и торговых предприятий с площадью торгового зала свыше 2000 кв. метров при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и оригинала (QR-кода с единого портала государственных услуг) одного из следующих документов:

сертификата профилактической прививки от COVID-19;

сведений о перенесенном заболевании COVID-19.

6. Установить, что в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года совершеннолетние граждане допускаются к посещению организаций, оказывающих услуги по временному размещению граждан (гостиничные услуги), при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и оригинала (QR-кода с единого портала государственных услуг) одного из следующих документов:

сертификата профилактической прививки от COVID-19;

сведений о перенесенном заболевании COVID-19.

7. Рекомендовать:

руководителям образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций рассмотреть вопрос об установлении перерыва при получении образования и (или) каникул (каникулярных дней) в период с 25 октября по 3 ноября 2021 года с возможным изменением сроков окончания учебного процесса в 2021/22 учебном году;

руководителям общеобразовательных организаций скорректировать календарные учебные графики, определив в них каникулы для учащихся в период с 25 октября по 3 ноября 2021 года;

руководителям дошкольных образовательных организаций организовать в период с 25 октября по 3 ноября 2021 года работу дежурных групп в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.

8. Оперативным штабам муниципальных образований Самарской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) рассмотреть возможность принятия решений о предоставлении образовательных услуг обучающимся организаций дополнительного образования в дистанционном режиме с 25 октября по 7 ноября 2021 года.

9. Руководителям организаций, указанных в пункте 3 настоящего постановления:

определить минимальную численность работников, необходимых для обеспечения функционирования этих организаций с 25 октября по 7 ноября 2021 года на рабочих местах, а также обеспечить возможность работы части сотрудников в дистанционном режиме в указанный период;

обеспечить выполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, установленных на территории Самарской области.

10. Установить, что в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года иные постановления Губернатора Самарской области, устанавливающие комплекс ограничительных и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, применяются в части, не противоречащей настоящему постановлению.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

12. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







