В шести российских регионах начались нерабочие дни. Так, режим нерабочих дней из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу введен в Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае.

Такое решение приняли местные власти. Продлятся выходные во всех субъектах до 7 ноября.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября по всей стране. При этом регионы получили право вводить режим раньше общего срока в зависимости от эпидемиологической ситуации. По словам главы государства, главная задача - "сбить пик новой волны эпидемии".

Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, эпидемиологическая ситуация в стране усложняется, заболеваемость растет в течение месяца. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано день в 35 регионах.

Средняя загрузка ковидных коек составляет 86,6%, однако в 27 регионах этот показатель превышает 90%. "Сложнее всего ситуация в Ставропольском крае, Адыгее, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской, Саратовской областях, где занятость коек превышает 95%", - сообщила Голикова.