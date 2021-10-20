Голикова назвала регионы с самой тяжелой ситуацией по COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в стране по новой коронавирусной инфекции усложняется, заболеваемость растет в течение месяца, за последнюю неделю прирост составил 15,5%, почти пятая часть всех случаев приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург (19,2%). В половине регионов занято около 90% ковидных коек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано на сегодняшний день в 35 регионах, доложила она. Средняя загрузка ковидных коек составляет 86,6%, но в 40 регионах, где этот показатель выше, в 27 субъектах он превышает 90%. "Сложнее всего ситуация в Ставропольском крае, Адыгее, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской, Саратовской областях, где занятость коек превышает 95%", - сообщила Голикова.

Особую тревогу вызывает ситуация со смертностью от ковида. "В последнее время мы ежедневно теряем более одной тысяч наших граждан", - указала Голикова. Наиболее критическая ситуация со смертностью, уровнем госпитализации и количеством больных на ИВЛ, по ее словам, отмечается в Курской области, Республике Коми, Оренбургской области, Татарстане, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской, Амурской областях, в Северной Осетии и Мордовии. Достаточно серьезная ситуация в Ивановской, Смоленской, Магаданской, Сахалинской, Карачаево-Черкесии и Бурятии.

"Хочу особо подчеркнуть, что и тяжелое течение заболевания, и смертность отмечается среди тех, кто не был вакцинирован", - сказала вице-премьер.