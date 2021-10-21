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Samsung обжалует решение суда о запрете продажи 61 модели смартфонов в России

Текст:   Олег Капранов
21.10.2021,  
12:35
Компания Samsung обжалует решение Арбитражного суда Москвы по делу о патентном споре с компанией Sqwin SA.
Фото: Пресс-служба Samsung Фото: Пресс-служба Samsung
Фото: Пресс-служба Samsung

В рамках дополнительного решения по иску суд запретил корейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и хранение 61 модели смартфонов, в том числе Samsung Galaxy Z Flip.

Фото: Samsung
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"В настоящее время решение суда не вступило в законную силу, оно находится на обжаловании. Samsung не планирует изменений в операционной деятельности", - рассказали в пресс-службе Samsung "РГ".

Истец требовал запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает его права на изобретение "Система электронных платежей", охраняемое российским патентом.

В июле первая инстанция Арбитражного суда г. Москвы запретила ответчикам и Samsung Electronics использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз на территорию России, предложение к продаже и иное введение в гражданский оборот.