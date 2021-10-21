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21.10.2021 11:45
Рубрика: Легковые авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми удобными сиденьями

Текст: Майя Бирюкова
Американское независимое аналитическое бюро J.D.Power выпустило рейтинг автомобилей 2021 года, имеющих самые удобные кресла. Список составлен на основе опроса свыше 110 тысяч покупателей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Владельцам новых автомобилей было предложено оценить удобство пользования спустя 90 дней после покупки, говорится в официальном сообщении бюро. Как выяснилось, не только салон, отделанный натуральной кожей, может свидетельствовать о максимальном комфорте водителя и пассажиров. Современные синтетические материалы оказались оценены по достоинству из-за прочности и удобства в эксплуатации.

Фото: Пресс-служба SsangYong.
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Среди массовых компактных автомобилей наиболее удобными пользователи назвали сиденья Hyundai Elantra. За ним следуют Honda Civic и Volkswagen Golf. В числе наиболее удобных среднеразмерных моделей покупатели определили Honda Clarity, за ним - Dodge Charger и Nissan Maxima.

Абсолютным победителем среди всех категорий был назван кроссовер Nissan Rouge (он же X-Trail). В этом классе в число удобных попали также Ford Mustang Mach-E и Honda CR-V. Среди среднеразмерных кроссоверов лидером стал Chevrolet Blazer, за ним следуют Hyundai Palisade и Nissan Murano.

Ну а среди легковых автомобилей премиум-класса пользователи предпочли удобство сидений Porsche 718, на втором месте - Lexus RC, на третьем - Genesis G90. Рейтинг наиболее удобных сидений премиум-кроссоверов возглавил Lexus UX, затем идет Lexus LX и BMW X4.

#авто