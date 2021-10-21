Составлен рейтинг автомобилей с самыми удобными сиденьями

Американское независимое аналитическое бюро J.D.Power выпустило рейтинг автомобилей 2021 года, имеющих самые удобные кресла. Список составлен на основе опроса свыше 110 тысяч покупателей.

Владельцам новых автомобилей было предложено оценить удобство пользования спустя 90 дней после покупки, говорится в официальном сообщении бюро. Как выяснилось, не только салон, отделанный натуральной кожей, может свидетельствовать о максимальном комфорте водителя и пассажиров. Современные синтетические материалы оказались оценены по достоинству из-за прочности и удобства в эксплуатации.

Среди массовых компактных автомобилей наиболее удобными пользователи назвали сиденья Hyundai Elantra. За ним следуют Honda Civic и Volkswagen Golf. В числе наиболее удобных среднеразмерных моделей покупатели определили Honda Clarity, за ним - Dodge Charger и Nissan Maxima.

Абсолютным победителем среди всех категорий был назван кроссовер Nissan Rouge (он же X-Trail). В этом классе в число удобных попали также Ford Mustang Mach-E и Honda CR-V. Среди среднеразмерных кроссоверов лидером стал Chevrolet Blazer, за ним следуют Hyundai Palisade и Nissan Murano.

Ну а среди легковых автомобилей премиум-класса пользователи предпочли удобство сидений Porsche 718, на втором месте - Lexus RC, на третьем - Genesis G90. Рейтинг наиболее удобных сидений премиум-кроссоверов возглавил Lexus UX, затем идет Lexus LX и BMW X4.