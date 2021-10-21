Стало известно, кто выкупит SsangYong и спасет ее от банкротства

SsangYong нашёл своего рыцаря на белом коне, пишет итальянский портал Quattroruote. Он будет куплен корейской компанией Edison Motors, которая выпускает электрические автобусы и грузовики.

Edison Motors значилась в списке покупателей SsnagYong с начала лета, но переговоры с этой компанией по каким-то причинам затягивались. Очевидно, что предварительная договорённость между сторонами была достигнута уже тогда и требовалось время для урегулирования бюрократических и судебных процедур. Предполагается, что о покровительстве со стороны Edison Motors попросила суд непосредственно компания SsangYong.

Подписание меморандума о взаимопонимании между сторонами должно состояться до конца октября, а затем в течение месяца будут обозначены все детали сделки. После этого SsangYong приступит к активной фазе реструктуризации своего бизнеса, основная идея которого заключается в превращение бренда в производителя электрокаров, способных на равных конкурировать с Tesla, Volkswagen и General Motors.

Согласно заявлению Канга Ён Квона, управляющего директора Edison Motors, возглавляемая им компания намерена инвестировать от 580-730 миллионов евро в покупку всего имущества SsangYong и запуск нового завода.