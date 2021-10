В декабре выйдет новогодний фильм с Майклом Шином

Валлийский актер Майкл Шин и его коллега Натали Эммануэль появятся в праздничной картине под названием "Последний поезда в Рождество" (Last Train to Christmas), которая выйдет 18 декабря на Sky. Об этом пишет The Radio Times.

События, о которых пойдет речь в картине, начинаются в 1985 году, когда преуспевающий менеджер Тони Тауэрс отправляется в Ноттингэм на поезде, чтобы провести рождественские каникулы в кругу семьи. Он находится в хорошем расположении духа, а его мысли заняты близкими и молодой возлюбленной.

Отправляясь перекусить в вагон-ресторан, Тони еще не знает, что его ждет удивительное открытие - он внезапно переносится на десять лет вперед во времени и понимает, что его бизнес приказал долго жить, да и на личном фронте он потерпел полное фиаско. Ходя взад-вперед по поезду, Тони с удивлением и ужасом обнаруживает, что перед ним проплывают события его будущей жизни, запускающие целый ряд последствий (в основном малоприятных). Сможет ли он что-либо изменить - вот в чем вопрос.

Первое официальное фото запечатлело очередные чудные метаморфозы, произошедшие с волосами актера:

Michael Sheen & Nathalie Emmanuel Starring In Sky Original Film "Last Train To Christmas" https://t.co/2dPTUm2sbp — Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 20, 2021

Ранее сообщалось о начале съёмок второго сезона "Благих знамений" с Шином.