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В декабре выйдет новогодний фильм с Майклом Шином

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    21.10.2021, 10:53
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Валлийский актер Майкл Шин и его коллега Натали Эммануэль появятся в праздничной картине под названием "Последний поезда в Рождество" (Last Train to Christmas), которая выйдет 18 декабря на Sky. Об этом пишет The Radio Times.

Фото: kinopoisk.ru
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События, о которых пойдет речь в картине, начинаются в 1985 году, когда преуспевающий менеджер Тони Тауэрс отправляется в Ноттингэм на поезде, чтобы провести рождественские каникулы в кругу семьи. Он находится в хорошем расположении духа, а его мысли заняты близкими и молодой возлюбленной.

Отправляясь перекусить в вагон-ресторан, Тони еще не знает, что его ждет удивительное открытие - он внезапно переносится на десять лет вперед во времени и понимает, что его бизнес приказал долго жить, да и на личном фронте он потерпел полное фиаско. Ходя взад-вперед по поезду, Тони с удивлением и ужасом обнаруживает, что перед ним проплывают события его будущей жизни, запускающие целый ряд последствий (в основном малоприятных). Сможет ли он что-либо изменить - вот в чем вопрос.

Первое официальное фото запечатлело очередные чудные метаморфозы, произошедшие с волосами актера:

Ранее сообщалось о начале съёмок второго сезона "Благих знамений" с Шином.

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