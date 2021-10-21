В Минске поддержали инициативу России о запуске акции "Наши правила - Устав ООН"

Мир все чаще сталкивается с тенденцией односторонних и произвольных действий, грубо противоречащих универсальным принципам международного права, констатировал постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Андрей Дапкюнас.

Выступая 21 октября на заседании Постоянного совета этой крупной региональной организации по вопросам безопасности, высокопоставленный дипломат заявил, что РБ всецело поддерживает инициативу российской стороны о запуске акции "Наши правила - Устав ООН" и готова к открытому, равноправному и взаимоуважительному диалогу со всеми странами на основании этих принципов.

"Рассмотрение накануне Дня ООН вопроса о непреходящей значимости ее Устава своевременно и уместно", - подчеркнул он, обратив внимание своих коллег на тот факт, что Устав Организации Объединенных Наций важен и для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за давно назревшей необходимости придания ей полноценного правового статуса.

Современный мир, с сожалением вынужден был признать Дапкюнас, с каждым днем все более отдаляется от светлых ожиданий делегатов Сан-Францисской конференции, учредивших в июне 1945 году авторитетную международную организацию. Именно поэтому, полагает он, следует "всерьез задуматься о путях возрождения базовых принципов, на которых основан Устав ООН".

А односторонние меры принуждения, осуществляемые вопреки его принципам, убежден он, наносят ущерб устойчивому развитию государств, не только затронутых такими санкциями, но и широкому кругу государств-партнеров, объединенных кооперационными хозяйственными связями.

Более того. Эти меры, констатировал белорусский представитель, создают прямую и явную угрозу суверенитету и безопасности независимых государств, разъедают региональную безопасность. Беларусь, напомнил он, последовательно выступает против практики использования односторонних принудительных мер как инструмента внешней политики и требует их безоговорочного искоренения в полном соответствии с принципами международного права.

Именно поэтому в Минске с готовностью поддержали инициативу о создании Группы друзей в защиту Устава ООН, в качестве целей которой были заявлены "противостояние односторонним принудительным мерам, защита суверенитета и территориальной целостности государств-участников в соответствии с принципами международного права".

Для Беларуси, резюмировал Дапкюнас, очевидна губительность подмены понятной и прозрачной системы, основанной на примате Устава ООН и универсально признанного международного права, частными представлениями отдельных государств или групп государств о новых удобных лишь для узкого круга избранных "правилах" международного взаимодействия.