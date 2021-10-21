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21.10.2021 09:34
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как дети чаще всего заражаются COVID-19

Текст: Георгий Панин
Фото: Владимир Баранов/РИА Новости Фото: Владимир Баранов/РИА Новости
Фото: Владимир Баранов/РИА Новости

Дети чаще заражаются коронавирусной инфекцией от родителей, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"В основном дети заболевают в семейных очагах. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть необходимость вакцинации взрослых", - отметил он, передает РИА Новости.

Горелов напомнил, что в школах и дошкольных учреждениях действуют определенные правила профилактики заноса туда COVID-19. Эти меры способствуют существенному снижению заражения вирусом.

На данный момент доля детей с коронавирусом составляет около 10-11 процентов.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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