В Роспотребнадзоре рассказали, как дети чаще всего заражаются COVID-19

Дети чаще заражаются коронавирусной инфекцией от родителей, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"В основном дети заболевают в семейных очагах. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть необходимость вакцинации взрослых", - отметил он, передает РИА Новости.

Горелов напомнил, что в школах и дошкольных учреждениях действуют определенные правила профилактики заноса туда COVID-19. Эти меры способствуют существенному снижению заражения вирусом.

На данный момент доля детей с коронавирусом составляет около 10-11 процентов.