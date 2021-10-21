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21.10.2021 19:20
Рубрика: Digital

В Samsung прокомментировали запрет на продажу смартфонов

Текст: Олег Капранов, Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8593)
Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics ввоз и продажу на территории России 61 модели смартфонов. По мнению экспертов, в случае, если спор с правообладателем патента на систему электронных платежей Samsung Раy не будет урегулирован, гаджеты Samsung могут исчезнуть с полок магазинов в России и других странах.
Истец потребовал запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay. Фото: Gettyimages Истец потребовал запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay. Фото: Gettyimages
Истец потребовал запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay. Фото: Gettyimages

Решение по делу "Сквин СА" против Samsung было вынесено в пользу истца Арбитражным судом Москвы в июле 2021 года. Решением суда ответчикам запретили продавать продукцию с функцией Samsung Рау, конкретные модели не указывались. Истец подал ходатайство об уточнениях, решение по которому огласили 19 октября. В списке устройств, использующих Samsung Pay, 61 модель, в том числе новейшие Galaxy Z Flip и Galaxy Fold.

Фото: Samsung
Какие смартфоны Samsung купить в России, пока не запретили

"В настоящее время решение суда не вступило в законную силу, оно находится на обжаловании. Samsung не планирует изменений в операционной деятельности", - рассказали "РГ" в пресс-службе компании.

По данным GS Group, за первые шесть месяцев 2021 года российские продажи смартфонов Samsung составили 4,8 млн штук. Доля Samsung на российском рынке смартфонов составляет 29,3% за отчетный период. Собеседник "РГ" в ретейле обратил особое внимание на то, что ассортимент смартфонов Samsung существенно шире, чем заблокированный по решению суда перечень. Не распространяется решение и на другие юрлица. Вместе с тем ожидания торговых сетей связаны с апелляцией, которую готовит Samsung, и на снятие судом каких-либо ограничений.

"На данный момент преждевременно делать какие-либо выводы, решение не вступило в законную силу. Смартфоны Samsung пользуются высокой популярностью среди наших клиентов и стабильно входят в топ-3 продаж", - заявил "РГ" Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной".

Привычность процедуры патентных споров для западного рынка вместе с существенной долей Samsung в России в итоге должны, по мнению экспертов, привести к тому, что конфликт будет разрешен тем или иным способом. Однако удивляет то, что стороны в принципе довели его до этой стадии. "В конечном счете Samsung как-то это решит: либо победят в суде, либо заплатят. Но прецедент крайне интересный: почему дело дошло до суда, очень любопытно", - сказал "РГ" видеоблогер Валентин Петухов (Wylsacom).

В России в первой половине года продано почти пять миллионов смартфонов Samsung 

Если же конфликт не будет урегулирован, то помимо того, что смартфоны могут исчезнуть с прилавков российских магазинов, велика вероятность и того, что аналогичные патентные иски могут быть поданы "Сквин СА" и в других странах. "Если Samsung не удастся обжаловать решение в российском суде, он может подать апелляцию в международный суд. Но исходя из этого патента, его автор может подать ходатайство и в другие страны", - отметил Денис Кусков, генеральный директор Telecom Daily.

Digital Гаджеты Компании Информационные технологии Samsung

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