Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом

Покупатель машины вправе вернуть ее в автосалон, если продавцы скрутили пробег. Такое разъяснение сделал Верховный суд России в специальном обзоре судебной практики по делам о защите прав потребителей.

В качестве примера приведено дело жительницы Пермского края Елены В. В 2019 году она купила в автосалоне подержанный японский автомобиль. Продавцы уверяли, что машина выпущена в 2015 году, и за это время пробежала 62 тысячи километров. Продали авто за 580 тысяч рублей.

"В связи с неисправностью панели приборов сверить пробег автомобиля не представилось возможным. При детальном изучении документов выяснилось, что автомобиль не 2015, а 2013 года, а его пробег гораздо больше заявленного продавцом и указанного в договоре купли-продажи", - говорится в материалах дела. Реальный пробег обновки составил 132 тысяч 354 километра.

Нижестоящие инстанции сочли, что женщина не может вернуть автомобиль в салон. Мол, раз дала себя обмануть, надо смириться. Верховный суд с таким подходом не согласился.

"Продавец несет ответственность за несоответствие информации о товаре, связанное с фактами, о которых он знал или не мог не знать и о которых он не сообщил покупателю, - подчеркнул Верховный суд. - В силу приведенных выше положений закона доводы потребителя о недостоверности полученной от продавца информации об автомобиле имели существенное значение для дела, однако суды данным обстоятельствам надлежащей оценки не дали". Поэтому спор был направлен на новое рассмотрение. А само дело включено в обзор практики в назидание всем судьям страны.

"Потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи автомобиля в случае сообщения продавцом недостоверной информации о годе его изготовления и пробеге", - утверждается в документе.

На такие правовые позиции должны ориентироваться все заинтересованные лица.