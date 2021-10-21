Вещи, принадлежавшие Карлу Лагерфельду, продадут на аукционе

Первая часть торгов пройдёт с 3 по 5 декабря. Купить можно будет картины Такаши Мураками, Джеффа Кунса, столовое серебро, мебель, три машины Rolls-Royce, несколько сотен любимых дизайнером перчаток-митенок и одежду из его гардероба от домов прет-а-порте. Стартовая цена мебели от модных дизайнеров Мартина Секели и Марка Ньюcона - 20-60 тысяч евро. Ожидается, что торги растянутся на полгода.

Напомним, Карл Лагерфельд - немецкий модельер, коллекционер, фотограф, издатель - скончался в 2019 году в возрасте 85 лет. Его по праву называют "королем моды". Его коллекции прямо с подиума объявлялись культовыми. Страстный коллекционер, он интересовался культурой и искусством - от мебели эпохи Людовика XV до музыки. У Карла была внушительная коллекция картин и домов. У Лагерфельда не было семьи, поэтому теперь его имущество распродается на аукционах.