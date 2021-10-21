Вещи, принадлежавшие Карлу Лагерфельду, продадут на аукционе

Новости

В Австрии без прививки не пустят на рабочее место 12:58
Путин выступит с интересной речью на сессии "Валдая" 12:53
Плановая медицинская помощь в Москве на период "длинных" выходных сохранится в полном объеме 12:43
С 28 октября в Москве закрываются кинотеатры 12:42
Московская область вводит новые ограничения из-за коронавируса 12:38
В "длинные" выходные с 28 октября по 7 ноября в детсадах будут работать дежурные группы 12:35
Умер лауреат премий "Оскар" и "Грэмми" Лесли Брикасс 12:33
Рестораны и кафе в Москве в "длинные" выходные продолжат работать на вынос 12:32
Росэнергоатом объяснил остановку энергоблока на Ростовской АЭС 12:18
Беларусь должна остаться президентской республикой, убежден Лукашенко 12:13
Минпросвещения: В детсадах в нерабочие дни будут дежурные группы 12:03
Умер актер Вольдемар Лобиньш 12:00
Оперштаб: в Москве выявлено 7 897 новых случаев COVID-19 11:42
Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19 11:40
Полиция задержала экс-главу фан-клуба "Спартака" за избиение журналиста 11:40
Минпросвещения объявит каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября 11:28
Южная Корея успешно произвела запуск собственной ракеты-носителя 11:25
Ночь на пятницу станет самой теплой в Москве с 1948 года 10:42
В Москве кафе "Фергана" опечатали после антиковидной проверки 10:27
Генконсульство РФ: В Анталье утонул россиянин 10:12
На Ростовской АЭС произошла остановка энергоблока №2 10:02
Власти: В Забайкалье из-за COVID-19 могут ввести каникулы с 23 октября 09:56
В Приморье почтили память погибшей 40 лет назад подлодки С-178 09:46
МВД РФ объявило Любовь Соболь в федеральный розыск 09:39
В Финляндии начался суд над гражданами, отказавшимися от вакцинации 09:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
21.10.2021 12:11
Рубрика: Культура

Вещи, принадлежавшие Карлу Лагерфельду, продадут на аукционе

Текст: Наталья Соколова
В начале декабря в Монако пройдет аукцион Sotheby's, на котором представят около 1000 вещей из домов знаменитого модельера. Об этом сообщает сайт аукционного дома. Эти предметы окружали Лагерфельда и были частью интерьера его вилл во Франции, в частности в Монако.

Первая часть торгов пройдёт с 3 по 5 декабря. Купить можно будет картины Такаши Мураками, Джеффа Кунса, столовое серебро, мебель, три машины Rolls-Royce, несколько сотен любимых дизайнером перчаток-митенок и одежду из его гардероба от домов прет-а-порте. Стартовая цена мебели от модных дизайнеров Мартина Секели и Марка Ньюcона - 20-60 тысяч евро. Ожидается, что торги растянутся на полгода.

Напомним, Карл Лагерфельд - немецкий модельер, коллекционер, фотограф, издатель - скончался в 2019 году в возрасте 85 лет. Его по праву называют "королем моды". Его коллекции прямо с подиума объявлялись культовыми. Страстный коллекционер, он интересовался культурой и искусством - от мебели эпохи Людовика XV до музыки. У Карла была внушительная коллекция картин и домов. У Лагерфельда не было семьи, поэтому теперь его имущество распродается на аукционах.

Неделя моды MBFW Russia пройдет в формате COVID-free
Культура Арт Аукционы и коллекции

Главное сегодня

Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
В России обнаружены первые случаи варианта коронавируса AY.4.2
Москва отреагирует на вступление Украины в НАТО "соответствующим образом"
С атомной субмарины успешно запустили баллистическую ракету "Булава"
Пушков: Польша проиграла битву против поставок российского газа в Европу
Почему нужно идти на выставку Премии Кандинского
Классика: лучшие концерты недели