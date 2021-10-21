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21.10.2021 08:08
Рубрика: Видео

Видео: лихач чудом выжил в ужасной аварии

Текст: Вадим Давыденко

Два вопроса возникают при просмотре этого видео. С какой скоростью нужно было гнать, чтобы так нанизать ее на леер дорожного ограждения? И каким чудом при этом никто серьезно не пострадал?

Фото: скриншот с www.youtube.com
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ДТП произошло на окраине турецкого Стамбула, в муниципалитете Картал. Молодой лихач мчался, явно превышая скорость, и не справился с управлением. Его Fiat Doblo наткнулся на дорожное ограждение так, что металлический леер прошел под капотом рядом с двигателем, вышел в салоне под рулем и выбил заднюю дверь.

Автомобилист (юноша в черной куртке на видео) отделался серией ушибов, но выжил, что в этой ситуации можно считать чудом. Видно, что он не скоро отойдет от пережитого стресса. Кроме него, в салоне никого не было.

Это ДТП оживило в Турции и без того бурную дискуссию о необходимости замены старых жестких ограждений новыми, более эластичными, которые при подобном наезде машины согнутся сами, но не проткнут автомобиль. Либо эконом-вариант - массивные противоударные подушки у каждого края ограждения.

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