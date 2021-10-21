Археологи точно установили год, когда викинги впервые посетили Америку

Первые викинги высадились в Америке ровно тысячу лет назад - в 1021 году, сообщается в журнале Nature. Столь точно установить год удалось с помощью радиоуглеродного анализа набора деревянных артефактов, найденных на месте первого поселения европейцев.

Археологические находки на побережье Ньюфаундленда (Канада) позволяют предположить, что викинги жили в Северной Америке примерно за 500 лет до Колумба. Они отплыли из Гренландии через Северную Атлантику и основали первое поселение Л'Анс-о-Медоуз (L"Anse aux Meadows) на Ньюфаундленде. Остатки этих построек, обнаруженные в 1961 году, сохранились до наших дней. Но оставалось неизвестным, когда викинги высадились на континент и когда было основано это поселение: слишком противоречивы были полученные данные - от 793 до 1066 годов.

И вот - прорыв. Команда Марго Кайтемс из университета Гронингена (Нидерланды) использовала современную версию радиоуглеродного анализа артефактов. С помощью ускорительной масс-спектрометрии (AMS) команда точно измерила долю изотопа углерода-14 в годовых кольцах найденных деревянных артефактов. Ученые с высокой точностью определили, когда были срублены деревья. В этом им помогло и принятие в расчет аномального космического излучения в 775-993 годы. Оно привело к росту доли углерода-14 в атмосфере, и этот всплеск отпечатался в древесине.

"Явный рост доли радиоуглерода между 992 и 993 годами нашей эры был отмечен в годичных кольцах по всему миру, - говорит Кайтемс. - На каждом из трех деревянных артефактов мы обнаружили след космической радиации. Это позволяет нам сделать вывод, что деревья были срублены в 1021 году нашей эры".

Таким образом, резюмируют исследователи, этот год можно считать самой ранней доказанной датой трансатлантических контактов, когда викинги могли вступить в культурный обмен с коренными народами Северной Америки.

Как долго викинги оставались на Ньюфаундленде и исследовали ли они побережье Северной Америки, пока неизвестно.