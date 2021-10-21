Водитель утопил Lamborghini, перепутав газ с тормозом

В этот вторник австрийским спасателям пришлось хорошо потрудиться, вытаскивая из озера Мондзе эксклюзивный Lamborghini Huracan в цветах модного дома Gucci. Машину случайно утопил 40-летний водитель из Швейцарии, перепутав педали газа и тормоза.

Журналистам " rel="noopener noreferrer" target="_blank">Autoevolution удалось выяснить подробности происшествия. Сообщается, что швейцарец высадил пассажира, после чего решил развернуться. Случайное нажатие не на ту педаль, и мощный суперкар рванул с места. В мгновенье ока он перемахнул прибрежные камни и оказался в 15 метрах от берега.

Как выяснилось позже, глубина в том месте составляла около пяти метров, так что водителю повезло, что в аварии он не получил серьезных травм и сумел быстро покинуть машину. На берегу друг оказал ему первую помощь, после чего позвонил в экстренные службы.

В операции по поднятию Lamborghini со дна, занявшей несколько часов, был задействован 31 спасатель. Позже в Twitter местных полицейских появилась шутка, где они сравнивали виновника происшествия с Джеймсом Бондом, а его суперкар - с Lotus Esprit, который в фильме превращался в подводную лодку.

Наверняка швейцарец сейчас плачет горькими слезами над утопленным Lamborghini - ведь для него это был не просто автомобиль, а средство самовыражения. Машина украшена японским обвесом Liberty Walks стоимостью около тридцати тысяч долларов и обтянута пленкой по индивидуальному дизайн-проекту. В раскраске использованы фирменные цвета Gucci, а на крыше написано Chris.