ВОЗ назвала число умерших от COVID-19 медиков

С января 2020 года по май 2021-го свыше ста тысяч медиков скончались от коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Согласно подсчетам ВОЗ, за первые полтора года пандемии от COVID-19 погибли 115 тысяч медработников. Он подчеркнул, что медики должны быть привиты в первую очередь - сейчас, по данным из 119 стран, полный цикл вакцинации прошли два из пяти сотрудников.

"Но, конечно, за этим средним значением скрываются огромные различия между регионами и экономическими группами", - цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

Так, в странах с высоким уровнем дохода свыше 80% медицинских работников полностью прошли вакцинацию, а в Африке уровень вакцинации остается низким.

В России зарегистрировали случаи заболевания новым штаммом коронавируса "AY.4.2", который, по некоторым данным, может быть более заразным, чем вариант "дельта". Как рассказал специалист, один больной способен заразить девять человек. Из-за роста заболеваемости с 30 октября по 7 ноября в России будут нерабочими.