Роспотребнадзор: Больной с новым штаммом AY.4.2 заражает 9 человек

Новый штамм коронавируса AY.4.2 характеризуется более высокой контагиозностью - один носитель может заразить сразу девять человек. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, новая мутация еще более заразна, чем даже "дельта"-штамм, который сейчас доминирует на территории России.

"Предполагается, что на 15% более заразителен, то есть, в настоящий момент мы подойдем к черте, что один человек будет заражать до девяти человек", - отметил эксперт в эфире телеканала "Доктор".

Ранее стало известно, что в России зарегистрированы единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2, который изначально был выявлен зафиксирован в Великобритании. При этом, по словам экспертов, все российские вакцины эффективны против новой версии вируса.

В среду президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. По его словам, главная задача сегодня - "сбить пик новой волны эпидемии".

Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, эпидемиологическая ситуация в стране усложняется, заболеваемость растет в течение месяца.