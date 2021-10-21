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21.10.2021 06:12
Рубрика: Общество

Врач рассказала об опасности даже одной дольки чеснока

Текст: Оксана Грибанова

Есть ряд заболеваний, при которых употребление даже одной-двух долек чеснока может сильно навредить организму. Об этом рассказала семейный врач, диетолог Анна Ивашкевич.

Фото: iStock
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По ее словам, допустимо есть в день пару долек чеснока, если у человека нет проблем с желудком и кишечником.

"Но если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то даже такое количество - это много", - подчеркнула доктор в интервью радио Sputnik.

Также Анна Ивашкевич уточнила, что чеснок противопоказан людям с открытыми язвами желудка.

"Еще его нельзя есть при гастрите, который находится не в ремиссии", - отметила врач.

Ранее врач Инна Заикина предупредила, что чеснок может сильно навредить здоровью, если есть его в сыром виде, и еще хуже - на голодный желудок.

Наука Общество Здоровье

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