Врач рассказала об опасности даже одной дольки чеснока

Есть ряд заболеваний, при которых употребление даже одной-двух долек чеснока может сильно навредить организму. Об этом рассказала семейный врач, диетолог Анна Ивашкевич.

По ее словам, допустимо есть в день пару долек чеснока, если у человека нет проблем с желудком и кишечником.

"Но если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то даже такое количество - это много", - подчеркнула доктор в интервью радио Sputnik.

Также Анна Ивашкевич уточнила, что чеснок противопоказан людям с открытыми язвами желудка.

"Еще его нельзя есть при гастрите, который находится не в ремиссии", - отметила врач.

Ранее врач Инна Заикина предупредила, что чеснок может сильно навредить здоровью, если есть его в сыром виде, и еще хуже - на голодный желудок.