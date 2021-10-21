Вышел новый трейлер ирландской исторической драмы "Белфаст"

Опубликован новый трейлер исторической картины "Белфаст" (Belfast) британского актера и режиссера Кеннета Браны (к его режиссерской деятельности относятся "Гамлет", "Как вам это понравится", "Макбет", "Зимняя сказка", "Ромео и Джульетта").

Фильм со времени публикации первого трейлера удостоился главного приза 46-го кинофестиваля в Торонто, прошедшего с 9 по 18 сентября.

Живописная ретро-драма расскажет о трагических событиях, связанных с возобновлением конфликта в Северной Ирландии во второй половине шестидесятых, свидетелем которых стал сам Кеннет Брана, чьи жизнь и мировоззрение претерпели серьезные изменения в ходе конфликта. Это событие оставило неизгладимый след в сердцах всех последующих поколений североирландцев.

В съемках картины приняли участие Джуди Денч, Джейми Дорнан, Киран Хайндс, а также юный Джуд Хилл.