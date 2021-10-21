Новости

Вышел трейлер ужастика "Наваждение Джули" 11:25
Вышел русский трейлер масштабного фильма-катастрофы "Месть земли" 11:17
К "Игре в кальмара" сделали заставку в стиле аниме 11:11
В декабре выйдет новогодний фильм с Майклом Шином 10:53
Вышел трейлер еврейской комедии о конкурсе танго "Руки прочь!" 10:31

Вышел новый трейлер ирландской исторической драмы "Белфаст"

Новости
    21.10.2021, 11:05
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Опубликован новый трейлер исторической картины "Белфаст" (Belfast) британского актера и режиссера Кеннета Браны (к его режиссерской деятельности относятся "Гамлет", "Как вам это понравится", "Макбет", "Зимняя сказка", "Ромео и Джульетта").

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер еврейской комедии о конкурсе танго "Руки прочь!"

Фильм со времени публикации первого трейлера удостоился главного приза 46-го кинофестиваля в Торонто, прошедшего с 9 по 18 сентября.

Живописная ретро-драма расскажет о трагических событиях, связанных с возобновлением конфликта в Северной Ирландии во второй половине шестидесятых, свидетелем которых стал сам Кеннет Брана, чьи жизнь и мировоззрение претерпели серьезные изменения в ходе конфликта. Это событие оставило неизгладимый след в сердцах всех последующих поколений североирландцев.

В съемках картины приняли участие Джуди Денч, Джейми Дорнан, Киран Хайндс, а также юный Джуд Хилл.

Новости

Телеведущий Дмитрий Казнин умер в 47 лет 20.10.2021
Анджелина Джоли и Сальма Хайек ушли на изоляцию после премьеры "Вечных" 20.10.2021
Вышел трейлер военной драмы "Мария. Спасти Москву" 20.10.2021
Ларису Гузееву выписали из больницы 20.10.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: EPA-EFE/VICKIE FLORES
Певец Гарри Стайлз появится в фильме Marvel в роли брата Таноса 20.10.2021
Официально: начались съемки второго сезона "Благих знамений" 20.10.2021
Названы 100 лучших телесериалов XXI века 19.10.2021
⧣ драма
Фото: "КиноПоиск"
Трейлер: короткометражка Александра Котта "ГОГОL-МОГОL" с Немоляевой 20.10.2021
Вышел трейлер фильма Аарона Соркина "Быть Рикардо" с Кидман и Бардемом 20.10.2021
Появился трейлер "Фальшивомонетчика" с Шоном Пенном 19.10.2021
⧣ Ирландия
Фото: youtube.com/ A24
Опубликован новый тизер "Макбета" с Вашингтоном 18.10.2021
Умер основатель культовой ирландской группы The Chieftains Пэдди Молони 13.10.2021
Киллиан Мерфи снимется в фильме Нолана про Оппенгеймера 09.10.2021