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Warner Bros. хочет снять еще один приквел "Клана Сопрано"

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    21.10.2021, 20:50
Текст:   Ася Кушнарева

Американский сценарист Дэвид Чейз заявил, что хотел бы снять еще один приквел сериала "Клан Сопрано", который будет похож на "Множественных святых Ньюарка". Представители компании Warner Bros. заявили, что поддерживают идею продолжения франшизы.

Фото: kinopoisk.ru
Warner Bros. подтвердила, что "Дюна" получит продолжение

Компания довольна результатами, которые показал вышедший в 2021 году приквел "Сопрано" - "Множественные святые Ньюарка", сообщает Deadline.

Несмотря на то, что в кинотеатрах фильм показал слабые результаты, в HBO Max в первый уик-энд "Святых" посмотрело около 1 млн пользователей. И благодаря фильму, "Клан Сопрано" вошел в топ-10 самых просматриваемых шоу на сервисе.

В Warner Bros. также объяснили, что плохие сборы в прокате связаны с тем, что из-за пандемии в кинотеатры не идут пожилые люди, на которых в большей части был ориентирован фильм.

В данный момент студия обсуждает с Чейзом новый проект, который также станет приквелом оригинального сериала.

Напомним, "Множественные святые Ньюарка" рассказывают о подростковых годах Тони Сопрано.

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