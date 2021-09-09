Вышел новый трейлер приквела "Клана Сопрано"

Представлен второй трейлер полнометражного приквела криминальной саги "Клан Сопрано". Ролик ретро-драмы "Множественных святых Ньюарка" доступен на YouTube-канале компании Warner Bros. Pictures.

Расскажет лента, в том числе, о становлении мужчиной Тони Сопрано, которого сыграл Майкл Гандольфини, сын Джеймса Гандольфини.

Взросление Тони пришлось на самый бурный период истории Ньюарка - годину раздела сфер влияние между конкурирующими этническими ОПГ.

Режиссер - Алан Тейлор, сценарий написали Лоуренс Коннер и Дэвид Чейз. Все они работали над "Кланом".

В других ролях: Вера Фармига, Джон Бернтал, Билли Магнуссен, Рэй Лиотта, Кори Столл, Алессандро Нивола, Джон Магаро и Джон Диаз.

Новая дата российской премьеры - 23 сентября, а 1 уже октября лента появится на стриминге HBO Max.