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Вышел новый трейлер приквела "Клана Сопрано"

Новости
    09.09.2021, 14:04
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Представлен второй трейлер полнометражного приквела криминальной саги "Клан Сопрано". Ролик ретро-драмы "Множественных святых Ньюарка" доступен на YouTube-канале компании Warner Bros. Pictures.

Фото: kinopoisk.ru
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Расскажет лента, в том числе, о становлении мужчиной Тони Сопрано, которого сыграл Майкл Гандольфини, сын Джеймса Гандольфини.

Взросление Тони пришлось на самый бурный период истории Ньюарка - годину раздела сфер влияние между конкурирующими этническими ОПГ.

Режиссер - Алан Тейлор, сценарий написали Лоуренс Коннер и Дэвид Чейз. Все они работали над "Кланом".

В других ролях: Вера Фармига, Джон Бернтал, Билли Магнуссен, Рэй Лиотта, Кори Столл, Алессандро Нивола, Джон Магаро и Джон Диаз.

Новая дата российской премьеры - 23 сентября, а 1 уже октября лента появится на стриминге HBO Max.

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