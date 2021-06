Вышел первый трейлер приквела "Клана Сопрано"

На YouTube-канале сервиса HBO Max опубликован первый трейлер напряженно ожидаемой гангстерской драмы "Множественные святые Ньюарка" (The Many Saints of Newark), полнометражного приквела "Клана Сопрано".

При этом стоит особо обратить внимание, что роль молодого Тони Сопрано в ленте сыграл сын покойного Джеймса Гандольфини Майкл.

Фильм расскажет о юности Тони и зачатках его становления в криминальном мире - на фоне растущей в Ньюарке напряженности по поводу раздела сфер влияния.

"В 60-е в Ньюарке, штат Нью-Джерси, резко начал расти процент афроамериканского населения. Подобный поворот не устроил местных итальянских авторитетов, что привело к вооруженным конфликтам", - кратко уведомил официальный синопсис.

Поставил картину Алан Тэйлор ("Игра престолов", "Рим", "Секс в большом городе" и оригинальный сериал). Сценарий написали автор оригинала Дэвид Чейз и Лоуренс Коннер ("Улыбка Моны Лизы", "Подпольная империя").

В других ролях: Вера Фармига, Джон Бернтал, Билли Магнуссен, Рэй Лиотта, Кори Столл, Алессандро Нивола, Джон Магаро, Джон Диаз.

В российский прокат фильм выйдет 23 сентября, а уже 1 октября лента станет доступна подписчикам HBO Max.