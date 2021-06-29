Новости

Актер из "Полицейского с Рублевки" Ростислав Гулбис умер в 32 года 19:35
Netflix выпустил трейлер фильма про вампира, убивающего террористов 17:06
У сериала "Благие знамения" будет второй сезон 16:45
От коронавируса умер режиссер клипов МакSим Вадим Шатров 16:27
Умер режиссер Александр Воропаев 15:46

Вышел первый трейлер приквела "Клана Сопрано"

Новости
    29.06.2021, 20:58
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ HBO Max Фото: youtube.com/ HBO Max
Фото: youtube.com/ HBO Max

На YouTube-канале сервиса HBO Max опубликован первый трейлер напряженно ожидаемой гангстерской драмы "Множественные святые Ньюарка" (The Many Saints of Newark), полнометражного приквела "Клана Сопрано".

Фото: kinopoisk.ru
Netflix выпустил трейлер фильма про вампира, убивающего террористов

При этом стоит особо обратить внимание, что роль молодого Тони Сопрано в ленте сыграл сын покойного Джеймса Гандольфини Майкл.

Фильм расскажет о юности Тони и зачатках его становления в криминальном мире - на фоне растущей в Ньюарке напряженности по поводу раздела сфер влияния.

"В 60-е в Ньюарке, штат Нью-Джерси, резко начал расти процент афроамериканского населения. Подобный поворот не устроил местных итальянских авторитетов, что привело к вооруженным конфликтам", - кратко уведомил официальный синопсис.

Фото: youtube.com/ HBO
Вышел трейлер "Белого лотоса" с "мамой Стифлера" и Даддарио

Поставил картину Алан Тэйлор ("Игра престолов", "Рим", "Секс в большом городе" и оригинальный сериал). Сценарий написали автор оригинала Дэвид Чейз и Лоуренс Коннер ("Улыбка Моны Лизы", "Подпольная империя").

В других ролях: Вера Фармига, Джон Бернтал, Билли Магнуссен, Рэй Лиотта, Кори Столл, Алессандро Нивола, Джон Магаро, Джон Диаз.

В российский прокат фильм выйдет 23 сентября, а уже 1 октября лента станет доступна подписчикам HBO Max.

Новости

Фото: начались съемки "Достать ножи 2" 15:33
В театре рассказали о состоянии госпитализированной Веры Алентовой 14:49
Вышел русский трейлер хоррора со звездами "Доктора Кто" "Цензор" 14:41
Мадс Миккельсен хочет обсудить с Деппом "Фантастических тварей" 14:27
⧣ США
Фото: Rich Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / EPA-EFE/NINA PROMMER
У Юэна Макгрегора и Мэри Элизабет Уинстэд родился сын 13:30
Вышел трейлер "Белого лотоса" с "мамой Стифлера" и Даддарио 12:24
Стартовали съемки "Аквамена 2" с Джейсоном Момоа и Эмбер Херд 11:55
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/ adem_zeybekoglu
Умер актер Угуртан Сайинер 11:44
Актриса Вера Сотникова попала в больницу с коронавирусом 28.06.2021
Звезда "Ходячих мертвецов" присоединилась к касту сериала "Пацаны" 28.06.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ MAPPA CHANNEL
Вышел трейлер брутального аниме "Человек-бензопила" 12:53
Вышел трейлер первой части хоррор-антологии Netflix "Улица страха" 11:16
Вышел новый трейлер сериала "Основание" по Азимову 28.06.2021