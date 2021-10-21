Warner Bros. подтвердила, что "Дюна" получит продолжение

Генеральный директор Warner Bros. Энн Сарнофф ответила на вопрос, планирует ли компания выпустить сиквел "Дюны".

- Если вы посмотрите фильм, вы увидите, чем он заканчивается. Я думаю, вы почти знаете ответ на этот вопрос, - заявила она изданию Deadline, тем самым подтвердив дальнейшие планы на франшизу.

Отмечается, что это будет приятной новостью для режиссера Дени Вильнева, который планирует во втором фильме "Дюны" уделить больше внимание персонажу Зендеи.

В целом говоря о сиквелах, представители WB заявили, что решения студии всегда основаны на реакции аудитории, а не только на кассовых сборах. Ранее касательно продолжения "Дюны" появлялась информация, что продолжение появится "только в случае успешных кассовых сборов".

Напомним, очередная экранизация романа Фрэнка Герберта была представлена в сентябре 2021 года. Главную роль в картине исполнил Тимоти Шаламе.