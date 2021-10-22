Указ главы Республики Адыгея от 21 октября 2021 года № 148 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", предложениями главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея (Адыгея) от 18 октября 2021 года № 01-00-03/60-5852-2021 и от 19 октября 2021 года № 01-00-03/60-5879-2021 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 2021, № 1, 2, 3, 4, 7. "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), октябрь) следующие изменения:

1) в пункте 10:

а) абзацы четвертый, пятый и шестой подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:

"- лиц, имеющих QR-код, полученный с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал), подтверждающий, что они вакцинированы против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- лиц, имеющих QR-код, полученный с использованием единого портала, подтверждающий, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

- лиц, имеющих отрицательный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию (COV1D-19) (в течение 3 календарных дней со дня оформления его результата), в случае наличия медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтвержденного справкой медицинской организации.";

б) дополнить новым подпунктом 1.2 следующего содержания:

"1.2) наличие QR-кода, полученного с использованием единого портала, подтверждающего, что лицо вакцинировано против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо QR-кода, полученного с использованием единого портала, подтверждающего, что лицо перенесло заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо отрицательного ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (в течение 3 календарных дней со дня оформления его результата) в случае наличия медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтвержденного справкой медицинской организации, является условием допуска:

а) в библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, на выставки;

б) в рестораны, кафе, закусочные, столовые, бары, ночные клубы, кальянные;

в) в спортивные сооружения закрытого типа, фитнес-центры, бассейны, бани, сауны;

г) в салоны красоты, парикмахерские;

д) в детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, иные развлекательные досуговые заведения, в том числе расположенные в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах и комплексах;";

2) в подпункте 3 пункта 11 слова "(подтверждается сертификатом или справкой медицинской организации)" заменить словами "(подтверждается QR-кодом, полученным с использованием единого портала)";

3) подпункты 1 и 2 пункта 11.1 изложить в следующей редакции:

"1)лиц, имеющих QR-код, полученный с использованием единого портала, подтверждающий, что они вакцинированы против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) лиц, имеющих QR-код, полученный с использованием единого портала, подтверждающий, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;";

4) дополнить новыми пунктами 11.2-11.4 следующего содержания:

"11.2. QR-коды, предусмотренные настоящим Указом, предъявляются гражданами на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

11.3. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при организации проверки (сканирования) QR-кодов, предъявляемых гражданами в целях посещения объектов, указанных в подпункте 1.2 пункта 10 настоящего Указа, использовать мобильное приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус".

11.4. Требования о предъявлении QR-кодов, установленные настоящим Указом, распространяются на лиц, достигших возрабта 18 лет.";

5) пункт 16 дополнить словами ", в том числе о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) как наиболее эффективном профилактическом мероприятии".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 25 октября 2021 года.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов







