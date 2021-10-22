Алек Болдуин сообщил о сотрудничестве с полицией после инцидента со стрельбой

Американский актер Алек Болдуин сообщил о том, что начал сотрудничать с полицией после инцидента со стрельбой во время съемок фильма "Ржавчина".

"Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия", - написал актер на своей странице в Twitter.

Он добавил, что для него стала шоком смерть кинооператора Галины Хатчинс. "Я поддерживают связь с ее мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье", - отметил Болдуин.

Инцидент произошел накануне во время съемок. Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми, в режиссера Джоэла Соуза и кинооператора. Последняя погибла.