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22.10.2021 16:36
Рубрика: Экономика

Аналитики не исключили дальнейший рост ключевой ставки

Текст: Евгения Думанская

Аналитики Европейского банка развития считают, что в декабре Банк России может снова повысить ключевую ставку вплоть до 8% годовых.

Фото: Совет Федерации РФ/ РИА Новости
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Ключевая ставка после заседания ЦБ 22 октября вернулась к уровню лета 2019 года - она была повышена сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых. Это уже шестое повышение подряд, а в начале года ставка была на исторически низком уровне в 4,25%.

По мнению аналитиков, главным фактором, повлиявшим на это решение, стало сохранение повышенного инфляционного давления и проинфляционных рисков. В сентября-октябре инфляция ускорилась на фоне подорожания продуктов.

Как отметили специалисты, повышение ставки поддержит рубль, а вскоре инфляция достигнет пика и начнет замедляться.

"Приближения к целевому уровню 4% мы ожидаем к концу 2022 - началу 2023 годов. Это станет возможным при ослаблении давления со стороны рынков сырья и восстановлении цепочек поставок", - объяснили аналитики РИА Новости.

Отмечается, что ставки по вкладам и кредитам продолжат повышаться вслед за ключевой.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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