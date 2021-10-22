Аналитики не исключили дальнейший рост ключевой ставки

Аналитики Европейского банка развития считают, что в декабре Банк России может снова повысить ключевую ставку вплоть до 8% годовых.

Ключевая ставка после заседания ЦБ 22 октября вернулась к уровню лета 2019 года - она была повышена сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых. Это уже шестое повышение подряд, а в начале года ставка была на исторически низком уровне в 4,25%.

По мнению аналитиков, главным фактором, повлиявшим на это решение, стало сохранение повышенного инфляционного давления и проинфляционных рисков. В сентября-октябре инфляция ускорилась на фоне подорожания продуктов.

Как отметили специалисты, повышение ставки поддержит рубль, а вскоре инфляция достигнет пика и начнет замедляться.

"Приближения к целевому уровню 4% мы ожидаем к концу 2022 - началу 2023 годов. Это станет возможным при ослаблении давления со стороны рынков сырья и восстановлении цепочек поставок", - объяснили аналитики РИА Новости.

Отмечается, что ставки по вкладам и кредитам продолжат повышаться вслед за ключевой.