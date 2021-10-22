Банк России в шестой раз подряд повысил ключевую ставку

Новости

Экс-солистка "Ленинграда" обжаловала решение суда по иску к Шнурову 14:43
Участники ОПГ похитили ювелирные изделия на 29 миллионов рублей 14:40
СК просит ареста экс-главы фан-клуба "Спартака", ударившего журналиста 14:35
Сенаторы предложили улучшить схему господдержки аграриев 14:35
Студенты вузов и колледжей в Подмосковье уйдут на каникулы 14:23
Ветер в столице сорвал зубец на кремлевской стене 14:23
В Казани умер известный преподаватель и фотожурналист Юрий Фролов 14:23
На Новгородчине введут дополнительные нерабочие дни и закроют ТЦ 14:11
Львов отказывается передавать России останки разведчика Кузнецова 14:04
В Воронеже умер ученый из Германии 14:03
Курс доллара рухнул ниже 70 рублей впервые с июня 2020 года 14:02
Google снизит комиссию для разработчиков с 30 до 15 процентов 13:57
В Чувашии из-за нехватки кислорода в больницах объявлен особый режим 13:57
Москвичам посоветовали не выходить на улицу во время непогоды 13:56
Скончался 17-й пострадавший от взрыва под Рязанью 13:54
Лавров: РФ и Боливия готовят дорожную карту по сотрудничеству 13:47
В Самаре простились с актером Виктором Евграфовым, сыгравшим Мориарти 13:47
Россияне смогут регистрировать детей младше 14 лет на портале госуслуг 13:40
Число погибших при взрыве под Рязанью выросло до 16 13:38
Подавший сигнал тревоги самолет приземлился в Казани 13:34
Песков: Дополнительной поддержки граждан в нерабочие дни не планируется 13:30
Работодатели рассказали о своем отношении к самозанятым 13:26
Беларусь начнет клинические испытания своей вакцины от COVID-19 в 2022 году 13:20
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 45,7% 13:15
Песков оценил возможность введения жесткого локдауна в России 13:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
22.10.2021 13:33
Рубрика: Экономика

Банк России в шестой раз подряд повысил ключевую ставку

Текст: Роман Маркелов
Банк России по итогам пятничного заседания совета директоров вновь повысил ключевую ставку. Она выросла сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых. Это уже шестое повышение ключевой ставки подряд на фоне непрекращающегося роста инфляции, вполне возможно, что и не последнее. Как теперь ожидает Банк России, по итогам года инфляция составит 7,4-7,9%.

Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска, говорится в релизе регулятора. "В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%", - отмечают в ЦБ.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Ставки по ипотеке в 2021 году могут превысить 8 процентов

В Банке России допускают возможность новых повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях (последнее в этом году пройдет 17 декабря). "Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - говорится в релизе.

Таким образом, Банк России заметно увеличил шаг повышения ставки. По итогам сентябрьского заседания совета директоров ЦБ повышал ставку на минимальные 0,25 процентного пункта: тогда она выросла с 6,5 до 6,75% годовых.

Банк России начал цикл повышения ключевой ставки в марте из-за начавшей ускоряться тогда инфляции. Ставка начала подниматься с 4,25%, это был исторический минимум для показателя (в первой половине 2020 года ЦБ, напротив, опускал ставку для помощи экономике во время коронакризиса через дешевый кредит).

По данным Росстата, на этой неделе годовая инфляция ускорилась почти до 7,8%, таких показателей не было с зимы 2016 года. Годовая инфляция увеличилась до 7,4% (после 6,7% в августе) и, по оценке на 18 октября, возросла до 7,8%, подтверждают в Банке России.

В ускорении годовой инфляции со второй половины августа существенную роль играет рост цен на плодоовощную продукцию, отмечают в Центральном банке. "Но и показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении", - подчеркивают в ЦБ. В Банке России считают это отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк РГ-Видео

Главное сегодня

Курс доллара рухнул ниже 70 рублей впервые с июня 2020 года
Песков: Дополнительной поддержки граждан в нерабочие дни не планируется
В Минсельхозе рассказали о мерах для сдерживания цен на мясо
За сутки в России подтвержден 37141 случай COVID-19 в 85 регионах
Пострадавшего от выстрела Болдуина режиссера выписали из больницы
Необычный маршрут: Круиз для дальнобойщиков и авантюристов
ПФР дал рекомендации, как получить наиболее высокую пенсию