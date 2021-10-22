Банк России в шестой раз подряд повысил ключевую ставку

Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска, говорится в релизе регулятора. "В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%", - отмечают в ЦБ.

В Банке России допускают возможность новых повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях (последнее в этом году пройдет 17 декабря). "Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - говорится в релизе.

Таким образом, Банк России заметно увеличил шаг повышения ставки. По итогам сентябрьского заседания совета директоров ЦБ повышал ставку на минимальные 0,25 процентного пункта: тогда она выросла с 6,5 до 6,75% годовых.

Банк России начал цикл повышения ключевой ставки в марте из-за начавшей ускоряться тогда инфляции. Ставка начала подниматься с 4,25%, это был исторический минимум для показателя (в первой половине 2020 года ЦБ, напротив, опускал ставку для помощи экономике во время коронакризиса через дешевый кредит).

По данным Росстата, на этой неделе годовая инфляция ускорилась почти до 7,8%, таких показателей не было с зимы 2016 года. Годовая инфляция увеличилась до 7,4% (после 6,7% в августе) и, по оценке на 18 октября, возросла до 7,8%, подтверждают в Банке России.

В ускорении годовой инфляции со второй половины августа существенную роль играет рост цен на плодоовощную продукцию, отмечают в Центральном банке. "Но и показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении", - подчеркивают в ЦБ. В Банке России считают это отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей.