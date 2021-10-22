Беларусь начнет клинические испытания своей вакцины от COVID-19 в 2022 году

Универсальный характер белорусской вакцины против COVID-19, которая будет предназначена для людей всех возрастов, подтвердил в эфире телеканала "МИР 24" директор Института биофизики и клеточной инженерии Андрей Гончаров.

"По всей видимости, нет", - пояснил ученый, отвечая на вопрос, предполагаются ли для отечественной вакцины определенные возрастные показатели. Более того, по его словам, которые приводит БЕЛТА, вакцина будет максимально безопасна и предназначена абсолютно для всех слоев населения. "Все смогут ей привиться", - добавил он.

Как сообщают местные новостные порталы, опытную партию отечественного препарата от COVID-19 получат уже в будущем году. А первые полноценные прототипы, содержащие вещества, усиливающие иммунный ответ, были созданы летом текущего года.

Лабораторные испытания, констатировал ученый, показали его неплохие результаты и в настоящее время они проходят доклинические исследования. Правда, полноценные доклинические исследования на животных и людях начнутся только в следующем году.

Как ранее информировал "СОЮЗ", отечественную вакцину против COVID-19, которую ученые Беларуси, по словам Александра Лукашенко, в пробирке уже имеют, в республике планируют запустить в производство в 2023 году.

Делая прогноз о развитии эпидемиологической ситуации в стране, белорусский руководитель признал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике пока непростая, но есть основания для осторожного прогноза в отношении ее дальнейшего развития. Он сообщил в минувший вторник, в частности, что вместе с министром здравоохранения пришли к единому мнению, что "эта неделя и следующая будут очень показательны в лечении коронавирусной инфекции".

Он рассчитывает также, что именно с помощью вакцинирования населения удастся пережить и "осенне-зимний период до следующего лета". Прежде всего, президент исходит из того, что в 2023 году, когда появится собственный препарат, возможно и появление совершенно иного штамма заболевания. "Поэтому мы как раз произведем свою вакцину и приспособим ее к тому вирусу, который будет циркулировать" через два года, пояснил он.