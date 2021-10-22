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Рубрика: Общество

Диетолог назвала доступный сезонный продукт для похудения

Текст: Алексей Иванов

Обыкновенная тыква отлично подходит тем, кто хочет держать свой вес в норме. А если учесть, что данный продукт массово появляется на прилавках осенью, благодаря чему и стоит недорого, то сейчас самое время обратить внимание на этот плод.

Фото: iStock
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Важным свойством тыквы является низкая калорийность, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, старший научный сотрудник клиники "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.

Она порекомендовала добавлять этот продукт в мясные блюда, кашу и выпечку. Помимо этого тыква благотворно влияет на пищеварительную систему, из-за чего специалисты нередко "прописывают" ее пациентам в качестве лечебного питания.

Плоды богаты пищевыми волокнами и каротиноидами - предшественниками витамина А, в ста граммах тыквы содержится 30 процентов рекомендуемой суточной нормы этого элемента.

- Тыква богата кремнием, в 100 граммах содержится практически сто процентов от суточной нормы потребления. Это элемент, который необходим для прочности наших костей, суставов, связок, - пояснила Юлия Чехонина.

К слову, тем кто хочет похудеть, особое внимание стоит уделить вечернему приему пищи. Как уже писала "РГ", идеальный с точки зрения питательности и пользы для организма ужин должен состоять из хумуса и бобовых.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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