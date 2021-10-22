Эксперт поддержал возможность регистрации детей до 14 лет на портале госуслуг

Новости

МИД: Усилия Кабула направлены на улучшение качества жизни населения 20:51
Видео: Люди зажигают свечи у потухшего Вечного огня в Кишиневе 20:28
На Кубани захоронили останки мирных жителей, погибших в годы войны 20:20
В МИД РФ следят за ситуацией вокруг задержанных россиян в Турции 20:14
В Москве оценили последствия от ураганного ветра 20:08
Посольство прокомментировало решение Косово выслать российских дипломатов 19:49
В ФТС рассказали о росте товарооборота России в 2021 году 19:28
В Рязанской области введен режим ЧС из-за взрыва на пороховом заводе 19:23
Суд в Москве арестовал ударившего журналиста футбольного болельщика 19:19
Напавшего на воронежского участкового пьяного водителя будут судить 19:18
В Ленобласти ввели QR-коды в гостиницах, театрах и музеях 19:17
Ребенок получил огнестрельное ранение в больнице Нижневартовска 18:50
Калининградская область установила рекорд по вакцинации 18:45
QR-код о вакцинации можно будет открыть в приложении Яндекс 18:43
После взрыва в Рязанской области проверят опасные производства 18:41
Ученые назвали лучшее время суток для вакцинации 18:25
Найдено тело 17-го погибшего при взрыве на рязанском заводе 18:23
Немцы раскритиковали высказывания министра обороны ФРГ в отношении РФ 18:20
Столичные школьники могут уйти на каникулы с 25 октября 18:04
Режим ЧП введен в Молдавии из-за дефицита газа 17:59
Сенатор предложил дать законодательное определение криминальной субкультуре 17:48
Следственный комитет взыскал с Анатолия Быкова десятки миллионов рублей 17:46
В Минздраве Подмосковья дали прогноз о продолжительности волны коронавируса 17:44
Страховщики отмечают рост числа пациентов поликлиник среди молодых 17:40
Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Малкома перед игрой со "Спартаком" 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
22.10.2021 19:47
Рубрика: Экономика

Эксперт поддержал возможность регистрации детей до 14 лет на портале госуслуг

Текст: Анастасия Алексеевских
Инициатива по регистрации несовершеннолетних на портале госуслуг - правильная и давно востребованная гражданами, сообщил "Российской газете" зампред комиссии Торгово-промышленной палаты по цифровым финансовым технологиям Тимур Аитов. Но важно помнить о рисках, напомнил эксперт.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам Аитова, опыт по использованию подобных сервисов уже есть у подрастающего поколения.

"В Москве старшие школьники уже несколько лет сами открывают аккаунты на портале mos.ru (это аналог госуслуг), чтобы получить доступ к своему школьному дневнику и ничего необычного в этом не видят", - напомнил Аитов.

Эксперт не сомневается, что официальный доступ к порталу госуслуг для детей младше 14 лет расширит возможности подрастающего поколения по широкому использованию образовательных программ, других развивающих сервисов.

"Важно при этом все новые возможности по открытию аккаунтов подростками сопровождать подробным рассказом о рисках, которые несет сеть, о способах и мерах противодействия злоумышленникам, атак на детей в сети до сих пор немало", - напомнил Аитов.

Фото: Сергей Михеев
Три новых суперсервиса появятся на портале госуслуг в 2022 году

Современные дети - одни из самых активных пользователей интернета, гаджетов, online-сервисов и приложений. Многие из них буквально "родились" со смартфоном в руках. При этом у них, в отличие от детей, которые еще 30-40 лет назад выросли в полностью офлайновом мире, чаще всего нет опыта или понимания, как действовать в экстремальных ситуациях, связанных с киберугрозами. Как ранее отмечала "РГ", основными угрозами для детей в Сети являются кибербуллинг (травля в интернете), педофилы, а также мошенники. Советы подрастающему поколению и родителям несовершеннолетних давала компания международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак.

С инициативой предоставить возможность россиянам младше 14 лет стать пользователями портала госуслуг и получить доступ к цифровым образовательным сервисам после регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) с помощью родителей выступило Минцифры. Министерство разработало соответствующий проект постановления правительства.

Экономика Отрасли Связь Фонды, ассоциации и союзы Торгово-промышленная палата России Государственные интернет-услуги

Главное сегодня

Посольство прокомментировало решение Косово выслать российских дипломатов
Минпросвещения: Школы могут уйти на каникулы раньше начала нерабочих дней
Набиуллина рассказала об окончании цикла повышения ключевой ставки
Песков: Дополнительной поддержки граждан в нерабочие дни не планируется
Ветер в столице сорвал зубец на кремлевской стене
Необычный маршрут: Круиз для дальнобойщиков и авантюристов
ПФР дал рекомендации, как получить наиболее высокую пенсию