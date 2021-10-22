Эксперт поддержал возможность регистрации детей до 14 лет на портале госуслуг

По словам Аитова, опыт по использованию подобных сервисов уже есть у подрастающего поколения.

"В Москве старшие школьники уже несколько лет сами открывают аккаунты на портале mos.ru (это аналог госуслуг), чтобы получить доступ к своему школьному дневнику и ничего необычного в этом не видят", - напомнил Аитов.

Эксперт не сомневается, что официальный доступ к порталу госуслуг для детей младше 14 лет расширит возможности подрастающего поколения по широкому использованию образовательных программ, других развивающих сервисов.

"Важно при этом все новые возможности по открытию аккаунтов подростками сопровождать подробным рассказом о рисках, которые несет сеть, о способах и мерах противодействия злоумышленникам, атак на детей в сети до сих пор немало", - напомнил Аитов.

Современные дети - одни из самых активных пользователей интернета, гаджетов, online-сервисов и приложений. Многие из них буквально "родились" со смартфоном в руках. При этом у них, в отличие от детей, которые еще 30-40 лет назад выросли в полностью офлайновом мире, чаще всего нет опыта или понимания, как действовать в экстремальных ситуациях, связанных с киберугрозами. Как ранее отмечала "РГ", основными угрозами для детей в Сети являются кибербуллинг (травля в интернете), педофилы, а также мошенники. Советы подрастающему поколению и родителям несовершеннолетних давала компания международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак.

С инициативой предоставить возможность россиянам младше 14 лет стать пользователями портала госуслуг и получить доступ к цифровым образовательным сервисам после регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) с помощью родителей выступило Минцифры. Министерство разработало соответствующий проект постановления правительства.