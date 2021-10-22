Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
22.10.2021 18:00
Рубрика: Легковые авто

Эксперт рассказал, так ли важна для шин дата их производства

Текст: Юрий Зубко
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Дата выпуска автомобильных шин нередко становится чуть ли не единственной причиной отказа от покупки. Насколько это важно для резины, действительно ли хранящиеся на складе торговой организации шины стареют, теряют свои свойства и качества? На этот вопрос "РГ" ответил автомобильный эксперт Егор Васильев.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом

"На самом деле это уже не так и важно. Раньше состав резиновой смеси не отличался стабильностью, в случае длительного хранения с ним могли происходить необратимые изменения. Но сейчас шины уже лишены этого недостатка, они не теряют свои свойства со временем.

Правда, есть один нюанс. Шины должны правильно храниться. Они не должны лежать на солнце или при высокой температуре. Кроме того, если покрышки не смонтированы на диск, то не стоит складывать их друг на друга или использовать как постамент для хранения тяжелых вещей. Это может привести к деформации силовой структуры боковин - в результате шина будет плохо балансироваться и доставлять дискомфорт при езде, - отметил специалист.