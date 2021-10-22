Эксперт рассказал, так ли важна для шин дата их производства

Дата выпуска автомобильных шин нередко становится чуть ли не единственной причиной отказа от покупки. Насколько это важно для резины, действительно ли хранящиеся на складе торговой организации шины стареют, теряют свои свойства и качества? На этот вопрос "РГ" ответил автомобильный эксперт Егор Васильев.

"На самом деле это уже не так и важно. Раньше состав резиновой смеси не отличался стабильностью, в случае длительного хранения с ним могли происходить необратимые изменения. Но сейчас шины уже лишены этого недостатка, они не теряют свои свойства со временем.

Правда, есть один нюанс. Шины должны правильно храниться. Они не должны лежать на солнце или при высокой температуре. Кроме того, если покрышки не смонтированы на диск, то не стоит складывать их друг на друга или использовать как постамент для хранения тяжелых вещей. Это может привести к деформации силовой структуры боковин - в результате шина будет плохо балансироваться и доставлять дискомфорт при езде, - отметил специалист.