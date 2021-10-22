"Экстремальную" "Ниву" продают в Японии за 2,3 млн рублей

В Японии стартовали продажи российского внедорожника Lada Niva Legend Bronto.

Напомним, эта модель построена на базе классической трехдверной Niva Legend, однако отличается подготовкой к тяжелому бездорожью - имеет усиленный задний мост, лифт подвески (клиренс 240 мм вместо 205 мм), особые покрышки, самоблокирующиеся дифференциалы спереди и сзади, а также ряд других особенностей.

АвтоВАЗ не имеет отношения к поставкам Niva Legend Bronto и других моделей Lada в Японию - машины продает частная торговая фирма Le Parnass, которая зарабатывает завозом в Страну восходящего солнца экзотических и раритетных автомобилей. Niva Legend Bronto с учетом таможенной очистки, НДС и наценки обойдется японцу в 3,7 млн иен, в пересчете на рубли по текущему курсу это чуть более 2,3 млн. Отличий от российской спецификации модели нет - органы управления также установлены слева, праворульных Нив АвтоВАЗ не производит с середины 90-х годов.

Заметим, что в России Lada Niva Legend Bronto сейчас стоит от 929 900 рублей, то есть более чем в два раза дешевле.

Bronto комплектуется стандартным атмосферным восьмиклапанным мотором объемом 1,7 литра, его мощность составляет 83 л.с. Работает он с пятискоростной "механикой" и трансмиссией с постоянным полным приводом. Есть понижающая передача и блокировка межосевого дифференциала. Производство Niva Legend Bronto ведется по мелкосерийной технологии на мощностях дочерней фирмы АвтоВАЗа - ООО "ВИС-Авто".

Напомним, Lada Niva Legend Bronto подвергли модернизации в сентябре 2021 года - она получила улучшенный салон, включающий новую переднюю панель, другой щиток приборов, современную систему микроклимата, передние сиденья повышенной комфортности.