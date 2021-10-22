"Экстремальную" "Ниву" продают в Японии за 2,3 млн рублей

2022年モデル 新車 #ラーダニーヴァレジェンド ブロント 左MT ロシアより直輸入販売開始 諸費用消費税オールイン乗り出し370万円 #ブロント #ロシア車 #自衛隊 #ラーダニーヴァ #ミリタリー #サバゲー #ワズハンター #uaz #ラーダ #キャンプ #特殊車両 #ハンター #軍用車 #アウトドア #uaz2206 pic.twitter.com/f9xgd8PfW7— ルパルナス (@leparnassSA) October 20, 2021
В Японии стартовали продажи российского внедорожника Lada Niva Legend Bronto.
Напомним, эта модель построена на базе классической трехдверной Niva Legend, однако отличается подготовкой к тяжелому бездорожью - имеет усиленный задний мост, лифт подвески (клиренс 240 мм вместо 205 мм), особые покрышки, самоблокирующиеся дифференциалы спереди и сзади, а также ряд других особенностей.
АвтоВАЗ не имеет отношения к поставкам Niva Legend Bronto и других моделей Lada в Японию - машины продает частная торговая фирма Le Parnass, которая зарабатывает завозом в Страну восходящего солнца экзотических и раритетных автомобилей. Niva Legend Bronto с учетом таможенной очистки, НДС и наценки обойдется японцу в 3,7 млн иен, в пересчете на рубли по текущему курсу это чуть более 2,3 млн. Отличий от российской спецификации модели нет - органы управления также установлены слева, праворульных Нив АвтоВАЗ не производит с середины 90-х годов.
Заметим, что в России Lada Niva Legend Bronto сейчас стоит от 929 900 рублей, то есть более чем в два раза дешевле.
Bronto комплектуется стандартным атмосферным восьмиклапанным мотором объемом 1,7 литра, его мощность составляет 83 л.с. Работает он с пятискоростной "механикой" и трансмиссией с постоянным полным приводом. Есть понижающая передача и блокировка межосевого дифференциала. Производство Niva Legend Bronto ведется по мелкосерийной технологии на мощностях дочерней фирмы АвтоВАЗа - ООО "ВИС-Авто".
Напомним, Lada Niva Legend Bronto подвергли модернизации в сентябре 2021 года - она получила улучшенный салон, включающий новую переднюю панель, другой щиток приборов, современную систему микроклимата, передние сиденья повышенной комфортности.