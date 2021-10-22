Facebook может сменить название на Meta

Компания Facebook может быть переименована в Meta. Об этом рассказал владелец доменного брокера PavelGross.ru Павел Гросс-Днепров.

"Я заметил массовый выкуп доменов в течение месяца во всех геозонах, включая .com. Выкупает компания, которая занимается доменами Facebook. Поэтому я думаю, что Meta.com будет", - рассказал Днепров на своей странице в социальной сети.

Издание The Verge сообщило, что, по его данным, Facebook запланировала изменение названия, подробности должны быть оглашены 28 октября на ежегодной конференции Facebook Connect. Новое название должно ассоциироваться с метавселенной компании.

В последние годы соцсеть столкнулась с целой серией обвинений в манипулировании данными пользователей и контентом с целью извлечения сверхприбылей. Именно такие откровения прозвучали в конгрессе США из уст бывшей сотрудницы Facebook, а ныне разоблачительницы Фрэнсис Хауген.