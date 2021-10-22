ФССП запустила специальный сервис для помощи двойникам должников

Новый сервис Федеральной службы судебных приставов позволит двойникам должников быстрее решать свои проблемы. То есть - исключать себя из списков должников.

Как пояснили в ведомстве, новым видом обращения дополнен сервис "Интернет-приемная" на официальном сайте службы. Там в электронном режиме будут приниматься заявления от граждан, ошибочно идентифицированных как должники по исполнительным производствам.

"Граждане, не являющиеся должниками, могут оперативно решить свой вопрос с помощью официального сайта Федеральной службы судебных приставов. Для этого физическим лицам необходимо заполнить форму электронного обращения в сервисе "Интернет-приемная", выбрав тему "Я двойник!", - пояснили в ведомстве. - На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится 2 дня. Обращение в день его поступления передается руководителю территориального органа Федеральной службы судебных приставов для организации рассмотрения".

В службе рассказали, что рассматривать такие обращения будут сотрудники региональных управлений ФССП России. Они оперативно запросят у заявителя документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН.

"После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения, - говорится в сообщении службы. - В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав примет меры к возврату денежных средств".

Таким образом, у граждан, попавших в неприятную ситуацию из-за тезок, появится возможность оперативно исправить недоразумение. В целом же, по словам экспертов, сейчас на законодательном уровне усиливаются требования к документам, направляемым в службу судебных приставов. Часть законодательных новаций уже принята, часть еще находится на рассмотрении в Госдуме.

Например, с 1 января будущего года в документах на взыскание долгов по ЖКХ, должны будут указываться уникальные идентификаторы должника: СНИЛС, ИНН, серии и номера документа, удостоверяющего личность и т. п. Также в перспективе предполагается наделить суды правом запрашивать идентификатор ответчика еще на стадии судебного рассмотрения.

Иными словами, суд будет самостоятельно уточнять личные данные гражданина, если по каким-то причинам их в деле нет. Есть и другие новации. Так что эксперты уверены, что в ближайшее время удастся положить конец то и дело возникающей путанице.