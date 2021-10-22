Гарри Ананасов прокомментировал обвинения в адрес режиссера "Ералаша"

Российский музыкант и продюсер Гарри Ананасов, с которым режиссер "Ералаша" Белостоцкий работал над видеоклипом, рассказал о шоке, которое на него произвело обвинение друга в растлении несовершеннолетних.

Обширный комментарий Ананасова прозвучал в беседе с РЕН ТВ, где Гарри охарактеризовал Белостоцкого как исключительно порядочного, начитанного и в целом блестящего мужчину, к тому же умевшего расположить к себе детей.

Ананасов отметил, что друг пропал ровно год назад, что вызвала в нем, Ананасове, тревожность. Музыкант, у которого имелись дальнейшие перспективы сотрудничества с Белостоцким, попытался выяснить корень проблемы, в процессе изысканий встретив самые противоречивые данные. Например, мама режиссера, по ее словам, вообще ничего о судьбе сына не знала, тогда как общие знакомые заверили, что Илья тяжело болел и сейчас находится на реабилитации "с интеллектом трехлетнего ребенка". В результате Ананасов собирался организовать концерт в поддержку соратника.

"Мы с ним так задружились. Я его только с положительной стороны знаю. Это отзывчивый, добрый человек, с хорошими манерами", - настаивает Ананасов.

Настоящее имя 48-летнего Ананасова - Виктор Андрианов, певец и автор песен, лидер группы "Ананасов и компания". Автор книги "Аллергия на людей".

Ранее арест Белостоцкого прокомментировали в пресс-службе "Ералаша".