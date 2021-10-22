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22.10.2021 03:15
Рубрика: Общество

Иммунолог Крючков заявил о важности соблюдения сроков ревакцинации от COVID-19

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Для поддержания высокого уровня антител в крови надо периодически проходить ревакцинацию от коронавируса. При этом для получения максимального эффекта от повторной прививки важно соблюдение сроков, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Фото: Константин Завражин/РГ
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По его словам, основной критерий, указывающий на необходимость повторной прививки, это время, прошедшее после заболевания COVID-19 или после первичной вакцинации. "Регуляторы в разных странах придерживаются похожего мнения. В США ревакцинацию надо делать через восемь месяцев, в Израиле - от пяти месяцев, в Евросоюзе - от шести", - рассказал Крючков в интервью радио Sputnik. В период от шести до восьми месяцев с момента прошлого контакта с вирусом или после предыдущей прививки укладываются оптимальные сроки ревакцинации, подчеркнул врач.

Он отметил, что ревакцинацию можно будет сделать еще более действенной, когда ученые определят необходимый уровень защитных антител для каждой группы россиян. "Надо определить по критериям вроде пола, массы тела, возраста и так далее, какое количество антител оптимально для защиты", - пояснил Крючков. Он добавил, что такие исследования уже ведутся.

Ранее президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев заявил, что слишком частая ревакцинация от коронавируса дает обратный эффект и может вызвать иммунологический паралич. По его словам, повторный укол через полгода - оптимальный вариант.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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