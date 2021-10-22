Инфекционист Ищенко: Заболеваемость COVID-19 пойдет на спад в декабре

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России может пойти на спад к зиме. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала врач-инфекционист Светлана Ищенко. Она отметила, что обычно циклы подъема и спада заболеваемости длятся около трех месяцев.

Напомним, эпидемиологическая ситуация в нашей стране ухудшилась во второй половине сентября. А улучшится она не раньше декабря.

"В холодную погоду вирус меньше сохраняется в открытом пространстве. Уже зимой обычно идет снижение заболеваемости", - объяснила Ищенко.

Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев озвучил свой прогноз по COVID-19 в России - коронавирус начнет отступать в январе 2022 года.

"Волна длится в среднем 4-6 недель. На новогодних праздниках мы увидим спад", - сказал специалист.