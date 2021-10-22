Как банки будут работать в нерабочие дни и как пандемия изменила их график

В частности, в Москве они вводятся с 28 октября. Крупные банки, входящие в топ-50 по активам, в основном будут работать по стандартному графику в нерабочие дни, рассказали их представители "РГ". Они также рассказали о проводимой кампании по вакцинации и переходу на гибридный режим работы.

ВТБ в период с 30 октября по 7 ноября продолжит обслуживание розничных клиентов в офисах региональной сети, с 30 октября по 3 ноября все отделения будут работать в стандартном режиме, с 4 по 7 ноября - по индивидуальным графикам, уточнили в пресс-службе банка. Отделения Райффайзенбанка продолжат работать в нерабочие дни по графику, за исключением 4 и 5 ноября (праздничные дни), уточнили в пресс-службе кредитной организации. Выходными 4 и 5 ноября будут и в банке "Открытие", рассказали его представители. 5 и 6 ноября частных клиентов будут обслуживать отделения банка "Открытие", работающие по субботам, 3 ноября режим работы сокращен на час, уточнили в пресс-службе банка. "В октябре и ноябре банк работает в стандартном режиме, решений об изменении режима работы отдельных офисов на сегодняшний день нет", - указали в пресс-службе Уральского банка реконструкции и развития. В обычном графике будут работать и офисы Хоум кредита и Дом.рф.

В кредитных организациях также сообщили, что проводят кампанию по вакцинации своих сотрудников от коронавируса. Директор по персоналу банка "Зенит" Алия Саматова уточнила, что на текущий момент привито 87% сотрудников, у оставшихся есть медицинские отводы. Старший вице-президент, директор департамента по работе с персоналом банка "Ренессанс Кредит" Елена Логинова отметила, что оба компонента вакцины получили более 70% работников. "Сертификат о вакцинации необходим сотрудникам подразделений банка, работающим напрямую с клиентами", - указала она.

Директор по персоналу Московского кредитного банка (МКБ) Алена Ефремова указала, что в кредитной организации проходит прививочная кампания: организована вакцинация в офисах, предоставляются сотрудникам дополнительные дни отпуска, проводятся онлайн-лекции с учеными и медиками по теме вакцинации, начисляются баллы в рамках программы нематериальной мотивации "Лига МКБ". На текущий момент банк достиг показателей коллективного иммунитета от коронавируса, подчеркнула Ефремова.

В Райффайзенбанке, МКБ, "Зените", РНКБ ввели комбинированный режим работы (чередование работы в офисе и дистанционно), который планируют закрепить и после снятия ограничений в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. В периоды всплесков заболеваемости это позволяет регулировать процент присутствия в офисе, а также снижать вероятность заражений, в то же время позволяя сохранять контакт с работодателем, уточнили в кредитных организациях.