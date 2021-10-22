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22.10.2021 15:21
Рубрика: Экономика

Как рубль отреагировал на повышение ключевой ставки ЦБ

Текст: Анастасия Алексеевских
После решения ЦБ о повышении ключевой ставки на 75 б.п., до 7,5%, рубль резко укрепился и впервые с июня 2020 года протестировал области ниже 70 за доллар, проанализировал специально для "Российской газеты" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Рост ключевой ставки фундаментально позитивен для национальной валюты. Движение ставки выше прогноза обусловило более выраженную реакцию рубля.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Кроме того, рублю помогают укрепляться улучшившиеся внешние настроения (проблемный девелопер КНР Evergrande произвел выплаты по долларовым облигациям), растущие цены на нефть - баррель Brent снова выше $85, снижение доллара на внешней арене - индекс DXY теряет 0,15% вблизи 93,6 п., налоговый период, а также спокойный геополитический фон.

Фото: iStock
Курс доллара рухнул ниже 70 рублей впервые с июня 2020 года

На будущей неделе курс рубля к доллару может формироваться в пределах 70-72,5. Более существенному укреплению рубля препятствует слабость динамики на рынке рублевого долга - индекс государственных облигаций РФ RGBI сегодня теряет 0,4% и снижается к минимальным уровням с 2019 года. Кроме того, приближается дата опорного заседания ФРС (3 ноября), на котором американский регулятор с большой вероятностью объявит о начале сворачивания программы количественного смягчения. Это может привести к укреплению доллара США и оказать давление на все валюты развивающихся стран, а также котировки сырья, которые номинированы в USD. Также на следующей неделе пройдет пик налогового периода.

Среднесрочно, до конца года, при отсутствии экономических или геополитических шоков пара доллар-рубль, по нашим оценкам, может формироваться на уровне 71-73.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк Курс рубля

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