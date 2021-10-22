Как рубль отреагировал на повышение ключевой ставки ЦБ

Кроме того, рублю помогают укрепляться улучшившиеся внешние настроения (проблемный девелопер КНР Evergrande произвел выплаты по долларовым облигациям), растущие цены на нефть - баррель Brent снова выше $85, снижение доллара на внешней арене - индекс DXY теряет 0,15% вблизи 93,6 п., налоговый период, а также спокойный геополитический фон.

На будущей неделе курс рубля к доллару может формироваться в пределах 70-72,5. Более существенному укреплению рубля препятствует слабость динамики на рынке рублевого долга - индекс государственных облигаций РФ RGBI сегодня теряет 0,4% и снижается к минимальным уровням с 2019 года. Кроме того, приближается дата опорного заседания ФРС (3 ноября), на котором американский регулятор с большой вероятностью объявит о начале сворачивания программы количественного смягчения. Это может привести к укреплению доллара США и оказать давление на все валюты развивающихся стран, а также котировки сырья, которые номинированы в USD. Также на следующей неделе пройдет пик налогового периода.

Среднесрочно, до конца года, при отсутствии экономических или геополитических шоков пара доллар-рубль, по нашим оценкам, может формироваться на уровне 71-73.