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Кинооператор, которую случайно застрелил Алек Болдуин, родилась в СССР

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    22.10.2021, 09:18
Текст:   Кристина Верховцева

Галина Хатчинс, которая была случайно убита на съемках вестерна "Раст", оказалась уроженкой СССР. Как сообщает РИА Новости, Хатчинс родилась на Украине, закончила факультет международной журналистики в Киевском университете. Была журналистом-расследователем и работала с создателями британских документальных фильмов.

Фото: REUTERS
На съемках фильма с Алеком Болдуином погибла женщина

Последние годы она жила в Лос-Анджелесе.

Напомним, трагический инцидент на съемочной площадке фильма произошел в Мексике. 63-летний актер Алек Болдуин стрелял из пистолета, заряженного холостыми патронами, и попал в двоих человек. Режиссер фильма был ранен в ключицу, в данный момент он находится в больнице. Оператора Галину Хатчинс спасти не удалось. Женщине было 42 года.

В СМИ появились видеокадры со съемочной площадки, а также фото самого Болдуина, который разговаривает по телефону.

Съемки фильма приостановлены. Как сообщалось ранее, в проекте Алек Болдуин выступал не только в роли главного героя, но и был продюсером и работал на сценарием.

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