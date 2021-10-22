Кинооператор, которую случайно застрелил Алек Болдуин, родилась в СССР

Галина Хатчинс, которая была случайно убита на съемках вестерна "Раст", оказалась уроженкой СССР. Как сообщает РИА Новости, Хатчинс родилась на Украине, закончила факультет международной журналистики в Киевском университете. Была журналистом-расследователем и работала с создателями британских документальных фильмов.

#Mundo

Medios internacionales reportan que el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente con una pistola de utilería matando en el set de grabación de la película 'Rust' a la Directora de Fotografía Halyna Hutchins. Ocurrió en Santa Fe, Nuevo México. pic.twitter.com/t1wzmjDJss — TCS Noticias (@tcsnoticias) October 22, 2021

Последние годы она жила в Лос-Анджелесе.

Напомним, трагический инцидент на съемочной площадке фильма произошел в Мексике. 63-летний актер Алек Болдуин стрелял из пистолета, заряженного холостыми патронами, и попал в двоих человек. Режиссер фильма был ранен в ключицу, в данный момент он находится в больнице. Оператора Галину Хатчинс спасти не удалось. Женщине было 42 года.

В СМИ появились видеокадры со съемочной площадки, а также фото самого Болдуина, который разговаривает по телефону.

Съемки фильма приостановлены. Как сообщалось ранее, в проекте Алек Болдуин выступал не только в роли главного героя, но и был продюсером и работал на сценарием.