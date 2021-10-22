Появилось первое фото Алека Болдуина после смертельного выстрела на съемках

Sheriff’s office: Star’s ‘prop firearm’ kills one, injures another https://t.co/wuFa9DMRBI — Santa Fe New Mexican (@thenewmexican) October 22, 2021

В Сеть попала первая фотография актера Алека Болдуина после трагического инцидента на съемках. На кадре видно, что он в полной растерянности разговаривает по телефону после допроса у шерифа.

Напомним, звезда Голливуда случайно застрелил женщину-оператора Алину Хатчинс и тяжело ранил режиссера Джоэла Соуса. Выяснилось, что Болдуин стрелял из реквизитной винтовки, которая должна была быть заряжена холостыми патронами, но что-то пошло не так.

Обвинения в убийстве актеру пока не предъявлены. Съемки приостановлены.