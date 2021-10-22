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Рубрика: Культура

Появилось первое фото Алека Болдуина после смертельного выстрела на съемках

В Сеть попала первая фотография актера Алека Болдуина после трагического инцидента на съемках. На кадре видно, что он в полной растерянности разговаривает по телефону после допроса у шерифа.

Фото: twitter.com/ BCDreyer
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Напомним, звезда Голливуда случайно застрелил женщину-оператора Алину Хатчинс и тяжело ранил режиссера Джоэла Соуса. Выяснилось, что Болдуин стрелял из реквизитной винтовки, которая должна была быть заряжена холостыми патронами, но что-то пошло не так.

Обвинения в убийстве актеру пока не предъявлены. Съемки приостановлены.

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