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22.10.2021 06:50
Рубрика: В мире

В режиссера и оператора фильма "Ржавчина" стрелял Алек Болдуин

Текст: Максим Макарычев
Стали известны неожиданные подробности несчастного случая, который произошел на съемочной площадке фильма "Ржавчина" с участием знаменитого голливудского актера Алека Болдуина. Напомним, что в результате выстрелов во время съемок пострадали два человека.
Фото: AFP/Angela Weiss Фото: AFP/Angela Weiss
Фото: AFP/Angela Weiss

Женщина, получившая ранения в область груди, умерла от кровопотери после того, как ее доставили на вертолете в больницу Университета Нью-Мексико. Variety уточняет, что скончалась 42-летняя оператор Алина Хатчинс. 48-летний режиссер ленты Джоэль Соуза был доставлен на машине скорой помощи в региональный медицинский центр Кристуса Сент-Винсента в Санта-Фе, где проходит лечение, сообщили в офисе шерифа округа. Ранее издание Deadline сообщило, что один из актеров взвел курок во время репетиции, не зная, что в нем были боевые патроны.

Фото: twitter.com/ BCDreyer
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Fox News уточняет, что этим актером был ни кто иной, как один из продюсеров, сценаристов и главных героев "Ржавчины" Алек Болдуин. В заявлении шерифа говорится, что Хатчинс и Соуза "были застрелены, когда Алек Болдуин, продюсер и актер, выстрелил из винтовки". Обвинение ему пока не предъявлено.

В фильме Болдуин играет Харланда Раста, известного преступника, за голову которого назначена внушительная награда. Он помогает своему внуку выбраться из тюрьмы в Канзасе после того, как этот 13-летний подросток был "осужден за случайное убийство и приговорен к повешению". В погоню за двумя беглецами устремляются легендарный маршал Вуд Хелм и "охотник за головами" Фентон Лэнг по прозвищу "Проповедник". Ранее в четверг Болдуин поделился селфи в Instagram с подписью: "Снова лично на съемках. Черт возьми, это утомительно".

Алина Хатчинс окончила Американский институт кино в 2015 году и поработала над несколькими короткометражными фильмами, прежде чем снялась как актриса в фильме 2020 года "Заклятый враг" с Джо Манганьелло в главной роли. В 2019 году американские критики назвали ее "восходящей звездой Голливуда". "Она замечательный, позитивный, творческий человек, которая была так взволнована тем, что прорвалась в мир Голливуда и начала снимать фильмы, - сказал Майкл Песса, кинематографист, друживший с Хатчинс. - Она действительно была на подъеме".

Между тем

За последние семь лет 63-летний Алек Болдуин, лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", актер, сценарист, писатель, представитель известной голливудской династии, трижды задерживался полицией. Его арестовывали за грубое нарушение правил дорожного движения, предъявляли обвинения в попытке нападения третьей степени и преследовании второй степени, а также домогательстве. Актер отделался штрафами и в 2019 году прошел так называемый курс "управления гневом".

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