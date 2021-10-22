Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 45,7%

К 22 октября полный цикл вакцинации прошли свыше 49 миллионов россиян, еще примерно 4,5 миллиона получили первый компонент, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Как считают в Роспотребнадзоре, для достижения эффекта должны быть привиты не менее 80% россиян. Сейчас уровень коллективного иммунитета составляет 45,7%. С начала пандемии переболели свыше 7,9 миллиона человек, а всего количество случаев заражения превышает 8,1 миллиона.

Ранее эпидемиолог рассказала, что введенные ограничения помогут остановить рост заболеваемости коронавирусом, при этом еще какое-то время он будет наблюдаться - это связано с инкубационным периодом.

В России с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. Регионы могут увеличить эти сроки в зависимости от ситуации.