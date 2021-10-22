Курс доллара рухнул ниже 70 рублей впервые с июня 2020 года

Рубль укрепился до максимальных значений впервые за почти полтора года. В пятницу курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 70 рублей - до 69,98 рубля. Последний раз он преодолевал эту отметку в июне 2020 года. Курс евро также пошел вниз и достиг отметки 81,42 рубля. В предыдущий раз аналогичный показатель фиксировался в июле прошлого года.

Ранее сегодня Центробанк вновь повысил ключевую ставку. Она выросла сразу на 0,75 процентного пункта - до 7,5% годовых. Это уже шестое повышение ключевой ставки подряд на фоне непрекращающегося роста инфляции, которая, как ожидается, по итогам года может составить 7,4-7,9%.