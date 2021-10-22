Постановление губернатора Курской области от 22 октября 2021 года № 460-пг "О режиме нерабочих дней на территории Курской области в период с 25 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 41 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2021 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Курской области постановляю:

1. Установить на территории Курской области период нерабочих дней с 25 по 29 октября 2021 года с сохранением за работниками заработной платы в дополнение к периоду нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года, установленному в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года".

2. Приостановить с 25 октября по 7 ноября 2021 года деятельность находящихся на территории Курской области организаций независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальных предпринимателей.

3. Определить, что на территории Курской области в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года продолжают функционировать следующие организации:

1) государственные органы Курской области и органы местного самоуправления Курской области, государственные и муниципальные предприятия, учреждения и организации (по решению органов, в ведении которых они находятся);

2) непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса, а также организации, образующие с перечисленными организациями единую производственно-сбытовую цепочку;

3) организации, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания;

4) медицинские, аптечные организации, специализированные магазины, реализующие товары медицинского назначения, оптику;

5) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, рекомендуемый перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р;

6) организации, выполняющие неотложные работы (оказывающие неотложные услуги) в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

7) организации, осуществляющие неотложные ремонтные, строительные и погрузочно-разгрузочные работы;

8) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций, почтовые отделения;

9) нотариусы, совершающие неотложные нотариальные действия, а также лица, обеспечивающие их деятельность;

10) столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, указанных в настоящем пункте;

11) органы записи актов гражданского состояния, осуществляющие предоставление государственных услуг в части государственной регистрации рождения и смерти, государственной регистрации актов гражданского состояния по ранее поданным заявлениям и в случаях возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения;

12) многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (по предварительной записи);

13) научные и образовательные организации;

14) организации, оказывающие услуги по временному размещению граждан (гостиничные услуги);

15) системообразующие организации, перечень которых утвержден постановлением Губернатора Курской области от 28.05.2020 № 152-пг, организации, задействованные в исполнении государственного заказа, государственного оборонного заказа, системообразующие организации, установленные на федеральном уровне, а также организации, образующие с перечисленными организациями единую производственно-сбытовую цепочку;

16) организации, участвующие в реализации проведения Всероссийской переписи населения 2020;

17) организации, осуществляющие свою деятельность исключительно в дистанционном режиме;

18) ветеринарные клиники;

19) организации, относящиеся к средствам массовой информации, а также участвующие в выпуске средств массовой информации;

20) организации, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования (в том числе легковым такси);

21) фитнес-клубы, фитнес-центры.

4. Лицам 65 лет и старше, не прошедшим профилактическую вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19, обеспечить самоизоляцию по месту жительства либо по месту пребывания (фактического нахождения) за исключением:

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, выгула домашних животных;

случаев следования к месту (от места) ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, строительства и (или) эксплуатации жилого дома, садового дома, а также нахождения на указанных земельных участках и объектах;

случаев прогулок и индивидуальных занятий физической культурой и спортом на улице.

5. Спортивные соревнования, матчи спортивных команд проводить без присутствия зрителей.

6. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в пункте 3 настоящего постановления, перевести в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционный режим работы.

7. Рекомендовать:

руководителям образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций рассмотреть вопрос о введении дистанционного обучения;

руководителям дошкольных образовательных организаций рассмотреть вопрос об организации в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года работу дежурных групп.

8. Руководителям организаций, указанных в пункте 3 настоящего постановления:

определить минимальную численность работников, необходимых для обеспечения функционирования этих организаций с 25 октября по 7 ноября 2021 года на рабочих местах, а также обеспечить возможность работы части сотрудников в дистанционном режиме в указанный период;

обеспечить выполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, установленных на территории Курской области.

9. Установить, что в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года комплекс ограничительных и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, установленный распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2021 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности", применяется в части, не противоречащей настоящему постановлению.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Курской области Р.Старовойт







