Постановление губернатора Курской области от 22 октября 2021 года № 463-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 22.10.2021 № 460-пг "О режиме нерабочих дней на территории Курской области в период с 25 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года"

Во изменение постановления Губернатора Курской области от 22.10.2021 № 460-пг "О режиме нерабочих дней на территории Курской области в период с 25 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года" постановляю:

Внести в постановление Губернатора Курской области от 22.10.2021 № 460-пг "О режиме нерабочих дней на территории Курской области в период с 25 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года" следующие изменения:

подпункты 3 и 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3) организации, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания, расположенные вне торговых центров (комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов);";

"5) организации розничной торговли продовольственными товарами, зоотоварами, продуктами детского питания, детской обовью и детской одеждой, а также организации розничной торговли непродовольственными товарами, расположенные вне торговых центров (комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов);".

Губернатор Курской области Р.Старовойт







