Lada продается хуже Dacia, АвтоВАЗ сработал в убыток

В третьем квартале 2021 года Renault Group продала 599 027 автомобилей, что на 22,3% меньше, чем в аналогичный период 2020-го, а выручка сократилась 13,3%. В отчёте содержатся данные и по АвтоВАЗу, входящего в состав Группы.

Согласно документу, Lada продаётся хуже автомобилей бизнес-партнёра Dacia. И это несмотря на объёмы и особенности российского и европейского рынков. Так, в третьем квартале 2021 года Dacia продала 138 375 автомобилей (легковые и лёгкие коммерческие ТС), в то время как у Lada результат 77 632 машины. Оба бренда в минусе на 11,2% и 27,1% соответственно.

В периоде январь-сентябрь ситуация аналогичная: Dacia - 401 144 авто (+ 9,3%), Lada - 293 165 машин (+ 13,1%).

Совокупная прибыль Renault Group по итогам девяти месяцев 2021 года составила 32,344 млрд евро, АвтоВАЗ в рассматриваемом периоде вышел в плюс, показав прибыль в размере 2,02 млрд евро (+ 15,4%), но в третьем квартале российский автогигант по понятным причинам сработал в минус: прибыль сократилась на 19%, если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года, и составила 537 млн евро.

Согласно данным Renault Group, Россия занимает второе место в топ-15 рынков с объёмом продаж по состоянию на конец сентября 367 348 автомобилей.