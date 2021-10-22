Постановление администрации Липецкой области от 22 октября 2021 года № 452 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", на основании предписания руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 20 октября 2021 года № 3409 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" ("Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта, 30 марта, 2 апреля, 7 апреля, 8 апреля, 10 апреля, 15 апреля, 16 апреля, 21 апреля, 23 апреля, 27 апреля, 28 апреля, 29 апреля, 30 апреля, 6 мая, 8 мая, 13 мая, 20 мая, 22 мая, 29 мая, 3 июня, 8 июня, 9 июня, 16 июня, 19 июня, 23 июня, 26 июня, 30 июня, 14 июля, 22 июля, 24 июля, 30 июля, 31 августа, 1 сентября, 29 сентября, 2 октября, 9 октября, 15 октября, 23 октября, 30 октября, 3 ноября, 9 ноября, 18 ноября, 20 ноября, 1 декабря, 16 декабря, 18 декабря, 29 декабря, 30 декабря; 2021, 13 января, 27 января, 2 февраля, 5 февраля, 10 февраля, 11 февраля, 19 февраля, 4 марта, 9 марта, 24 марта, 2 апреля, 13 апреля, 29 апреля, 30 апреля, 14 мая, 25 мая, 26 мая, 10 июня, 17 июня, 26 июня, 29 июня, 6 июля, 15 июля, 29 июля, 31 августа, 28 сентября, 12 октября) следующие изменения:

1) в пункте 1.1 слова "по 31 октября 2021 года включительно" заменить словами "до особых указаний";

2) подпункт 1 пункта 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"с 1 ноября 2021 года по 3 ноября 2021 года предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их структурных подразделений на территории Липецкой области, за исключением государственных и иных услуг, предоставляемых в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их структурных подразделений на территории Липецкой области по регистрации в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", а также предусмотренных строками 12.87, 12.89, 12.90, 12.91 приложения к постановлению администрации Липецкой области от 10 сентября 2013 года № 410 "Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Липецкой области в областном бюджетном учреждении "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области".";

3) абзац пятый пункта 1.2.2 изложить в следующей редакции:

"организацию физкультурных и спортивных мероприятий с загрузкой объекта в объеме не более 50 % от его заполнения при условии соблюдения гражданами социального дистанцирования и использования масок, предусмотренных пунктами 1.6, 1.6.5 настоящего постановления, при наличии QR-кода (в электронном виде или на бумажном носителе), которым подтверждается завершение вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакциной, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо факт перенесения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, или медицинского документа (оригинал с печатью медицинской организации), подтверждающего вышеуказанные сведения, или медицинского документа, подтверждающего наличие противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);";

4) дополнить пунктом 1.2.7 следующего содержания:

"1.2.7. Действие абзацев второго, пятого, восьмого пункта 1.2.2 настоящего постановления с 25 октября 2021 года не распространяется на проведение мероприятий, оказание услуг при условии заполнения объекта не более 70 % и наличия у граждан:

QR-кода (в электронном виде или на бумажном носителе), которым подтверждается завершение вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакциной, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо факт перенесения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

или медицинского документа (оригинал с печатью медицинской организации), подтверждающего сведения, указанные в абзаце втором настоящего пункта;

или медицинского документа, подтверждающего наличие противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

5) в пункте 1.4.1:

в абзаце первом:

после слов "с 1 октября по 31 октября 2021 года включительно" дополнить словами ", с 1 ноября по 30 ноября 2021 года включительно";

слова "неработающих граждан в возрасте 65 лет" заменить словами "неработающих граждан в возрасте 60 лет";

абзац четвертый дополнить словами "по 24 октября 2021 года включительно";

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"наличия с 25 октября 2021 года QR-кода (в электронном виде или на бумажном носителе), которым подтверждается завершение вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакциной, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо факт перенесения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, или медицинского документа (оригинал с печатью медицинской организации), подтверждающего вышеуказанные сведения, или медицинского документа, подтверждающего наличие противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

6) в абзаце седьмом пункта 1.5:

после слов "с 1 октября по 31 октября 2021 года включительно" дополнить словами ", с 1 ноября по 30 ноября 2021 года включительно";

слова "граждан в возрасте 65 лет" заменить словами "граждан в возрасте 60 лет";

7) подпункт 1 пункта 1.5.5 изложить в следующей редакции:

"1) перевести работников на дистанционную работу, за исключением работников, перевод на дистанционную работу которых невозможен по роду деятельности, работников, указанных в абзаце седьмом пункта 1.5 настоящего постановления, а также работников, имеющих документ (документы):

QR-код (в электронном виде или на бумажном носителе), которым подтверждается завершение вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакциной, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо факт перенесения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

или медицинский документ (оригинал с печатью медицинской организации), подтверждающий сведения, указанные в абзаце втором настоящего пункта;

или медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);";

8) пункт 1.5.10 изложить в следующей редакции:

"1.5.10. Действие абзаца седьмого пункта 1.5 не распространяется на:

руководителей и работников (сотрудников) органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования;

работников здравоохранения;

до 24 октября 2021 года включительно лиц, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), через 21 день после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, а также лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий выявление антител класса G (IgG) к новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

с 25 октября 2021 года лиц, имеющих QR-код (в электронном виде или на бумажном носителе), которым подтверждается завершение вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакциной, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо факт перенесения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

с 25 октября 2021 года лиц, имеющих медицинский документ (оригинал с печатью медицинской организации), подтверждающий сведения, указанные в абзаце пятом настоящего пункта;

с 25 октября 2021 года лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

9) пункт 1.5.13 изложить в следующей редакции:

"1.5.13. Обязать с 25 октября 2021 года организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос, доставки заказов, самовывоза без посещения гражданами помещений, в которых такие услуги предоставляются), оказание услуг для занятий граждан в крытых объектах спорта, в том числе в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, а также при осуществлении деятельности кинотеатров, театров, концертных залов, музеев, библиотек, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, бань, саун, торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), объектов розничной торговли непродовольственными товарами, оказывать услуги при соблюдении следующих условий:

1) наличие у всех получателей услуг, зрителей, посетителей, сотрудников, а также лиц, участвующих в организации и обслуживании мероприятий:

QR-кода (в электронном виде или на бумажном носителе), которым подтверждается завершение вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакциной, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо факт перенесения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

или медицинского документа (оригинал с печатью медицинской организации), подтверждающего сведения, указанные в абзаце третьем настоящего пункта;

или медицинского документа, подтверждающего наличие противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) соблюдение гражданами социального дистанцирования и использование масок, предусмотренных пунктами 1.6, 1.6.5 настоящего постановления;

3) обеспечение проверки при входе наличия QR-кода, указанного в абзаце втором подпункта 1 настоящего пункта, путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, или медицинского документа, указанного в абзацах третьем - четвертом подпункта 1 настоящего пункта, и соответствия сведений, содержащихся в QR-коде или в медицинском документе, сведениям, указанным в документе, удостоверяющем личность.";

10) приостановить по 30 ноября 2021 года включительно действие подпункта 3 пункта 1.6;

11) пункт 1.6.10 признать утратившим силу;

12) пункт 1.6.11 изложить в следующей редакции:

"1.6.11. Обязать граждан с 25 октября 2021 года при посещении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание услуг, указанных в пункте 1.5.13 настоящего постановления, с целью предоставления услуг использовать:

QR-код (в электронном виде или на бумажном носителе), которым подтверждается завершение вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакциной, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо факт перенесения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

или медицинский документ (оригинал с печатью медицинской организации), подтверждающий сведения, указанные в абзаце втором настоящего пункта;

или медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Лица, не достигшие возраста 18 лет, могут посещать торговые, торгово-развлекательные центры (комплексы) в сопровождении родителей или иных законных представителей, предъявивших QR-код, указанный в абзаце втором настоящего пункта, или медицинский документ, указанный абзацах третьем -четвертом настоящего пункта.";

13) пункт 1.7 дополнить абзацем следующего содержания:

"определить режим работы в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года организаций здравоохранения, в отношении которых управление здравоохранения Липецкой области осуществляет функции и полномочия учредителя.";

14) дополнить пунктом 1.7.3 следующего содержания:

"1.7.3. Управлению культуры и туризма Липецкой области:

определить режим работы в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года организаций культуры, в отношении которых управление культуры и туризма Липецкой области осуществляет функции и полномочия учредителя.";

15) подпункт 2 пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"определить режим работы в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года муниципальных организаций культуры, в отношении которых осуществляют функции и полномочия учредителя.".

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов







