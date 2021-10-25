В Липецке начали действовать QR-коды

В Липецке начала действовать система QR-кодов для входа в торговые центры, магазины непродовольственных товаров и другие учреждения, анонсированная 11 октября.

Ограничения действуют в кафе и ресторанах, салонах красоты, банях и саунах, бассейнах, спорткомплексах и фитнес-центрах, учреждениях культуры - в том числе кинотеатрах, сообщили в администрации города. Для того, чтобы попасть в них, надо предъявить QR-код о вакцинации, либо справку о перенесенном в течение полугода COVID-19 или медицинском отводе от прививки. Вдобавок придется показать паспорт.

Ограничение не распространяется на посетителей моложе 18 лет. Они могут посещать публичные места лишь в сопровождении взрослых. Также сделано исключение для предприятий общественного питания, торгующих навынос и через доставку - в этих случаях QR-код не понадобится.